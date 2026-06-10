Tuttosport - La posizione della Juventus sulla cessione di Yildiz: rifiuterebbe anche un'offerta da 100 milioni

Il finale di stagione, che ha visto la Juventus mancare la qualificazione alla Champions League, ha lasciato ovviamente l'amaro in bocca anche a Yildiz, che è consapevole di non aver dato il meglio di sé nell'ultima parte del campionato. Il numero 10 ha chiuso la stagione 2025-26 con la maglia bianconera con un bilancio di 47 presenze, 11 goal e 10 assist, per un totale di 3.696 minuti in campo. Numeri ottimi, ma che alla fine non sono serviti a portare la Juve in Champions, numeri che Yildiz vuole provare a migliorare nella prossima stagione, dopo aver giocato il Mondiale con la sua Turchia. A 21 anni, Yildiz non ha fretta: per ascoltare le sirene del mercato ci sarà tempo nei prossimi anni, possibilmente dopo aver vinto con la Juventus.



