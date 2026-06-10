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Kenan Yildiz Juventus DESKTOPGetty Images
Gianluca Minchiotti

Tuttosport - La posizione della Juventus sulla cessione di Yildiz: rifiuterebbe anche un'offerta da 100 milioni

Juventus
Calciomercato
K. Yildiz
Serie A

L'Arsenal ha manifestato un interesse, ma il club bianconero e il numero 10 non hanno dubbi: il turco resta a Torino. Non ha prezzo.

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La Juventus direbbe di no anche a 100 milioni per Kenan Yildiz, che da parte sua vuole restare e provare a vincere con i colori bianconeri. Tuttosport riporta le sensazioni di casa Juve rispetto all'interesse manifestato dall'Arsenal per il classe 2005 turco. La risposta dell'ad bianconero Damien Comolli è ferma - si legge sul quotidiano torinese -: Kenan non si muove ed è al centro del progetto tecnico. L’ad bianconero lo aveva dichiarato non più tardi di due settimane fa: una comunicazione pubblica che necessitava evidentemente di un'ulteriore postilla pure nei discorsi privati, tra dirigenti.


Arteta, l'allenatore dei Gunners campioni d'Inghilterra, stima il gioiellino turco e il club inglese può contare su una potenza di fuoco non indifferente a livello economico: insomma, potrebbe toccare quota 100 o spingersi addirittura più in là. Ma non serve - chiosa Tuttosport -, perché la Juventus è irremovibile: le cessioni andranno effettuate, però non riguarderanno Yildiz, anche senza la Champions League.


  • IL RINNOVO

    Ricordiamo che Yildiz il 6 febbraio ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2030, con un ingaggio di 6 milioni a stagione. "Grazie a Elkann, amo la Juve, la nostra storia continua", aveva dichiarato Yildiz a margine della firma, concetti ribaditi anche nelle interviste rilasciate nel prosieguo della stagione, con dichiarazioni improntate al senso di appartenenza: "La Juve è il mio cuore, do il massimo per la squadra".


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  • LA DELUSIONE E IL FUTURO

    Il finale di stagione, che ha visto la Juventus mancare la qualificazione alla Champions League, ha lasciato ovviamente l'amaro in bocca anche a Yildiz, che è consapevole di non aver dato il meglio di sé nell'ultima parte del campionato. Il numero 10 ha chiuso la stagione 2025-26 con la maglia bianconera con un bilancio di 47 presenze, 11 goal e 10 assist, per un totale di 3.696 minuti in campo. Numeri ottimi, ma che alla fine non sono serviti a portare la Juve in Champions, numeri che Yildiz vuole provare a migliorare nella prossima stagione, dopo aver giocato il Mondiale con la sua Turchia. A 21 anni, Yildiz non ha fretta: per ascoltare le sirene del mercato ci sarà tempo nei prossimi anni, possibilmente dopo aver vinto con la Juventus.


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