Tuttosport - La posizione della Juventus sulla cessione di Yildiz: rifiuterebbe anche un'offerta da 100 milioni

La Juventus direbbe di no anche a 100 milioni per Kenan Yildiz, che da parte sua vuole restare e provare a vincere con i colori bianconeri. Tuttosport riporta le sensazioni di casa Juve rispetto all'interesse manifestato dall'Arsenal per il classe 2005 turco. La risposta dell'ad bianconero Damien Comolli è ferma - si legge sul quotidiano torinese -: Kenan non si muove ed è al centro del progetto tecnico. L’ad bianconero lo aveva dichiarato non più tardi di due settimane fa: una comunicazione pubblica che necessitava evidentemente di un'ulteriore postilla pure nei discorsi privati, tra dirigenti.
Arteta, l'allenatore dei Gunners campioni d'Inghilterra, stima il gioiellino turco e il club inglese può contare su una potenza di fuoco non indifferente a livello economico: insomma, potrebbe toccare quota 100 o spingersi addirittura più in là. Ma non serve - chiosa Tuttosport -, perché la Juventus è irremovibile: le cessioni andranno effettuate, però non riguarderanno Yildiz, anche senza la Champions League.