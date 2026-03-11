Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Goretzka Ederson Kolo MuaniGetty Images
Stefano Silvestri

Tuttosport - La lista di Spalletti per la Juventus: da Kolo Muani a Lorenzo Pellegrini, da Ederson a Goretzka, c'è aria di rivoluzione?

I bianconeri vanno a caccia di un posto in Champions League e nel frattempo iniziano a tracciare i piani del mercato estivo: nel radar più di un giocatore in scadenza di contratto.

Pubblicità

Obiettivo numero uno: centrare una qualificazione in Champions League che, di colpo, è diventata meno problematica. Obiettivo numero due: costruire una Juventus finalmente all'altezza non solo di lottare per i primi quattro posti, ma anche e soprattutto per lo Scudetto.

Lo desidera la società, lo desidera anche Luciano Spalletti. Che formalmente sarà l'allenatore bianconero solo fino al 30 giugno, ma il cui rinnovo di contratto continua a essere oggetto di attenta discussione. Con inevitabili proiezioni anche sul mercato in entrata della prossima estate.

Tuttosport ha così svelato che "Spalletti, nei dialoghi per il rinnovo, non fa altro che insistere su un concetto: vuole solo giocatori da Juve". Con una specie di "lista" che l'ex commissario tecnico della Nazionale avrebbe presentato ai propri dirigenti.

  • SERVE UN ATTACCANTE

    La Juventus sembra destinata a muoversi sul fronte offensivo, in un senso o nell'altro. David e Openda hanno deluso, Vlahovic è rimasto per mesi ai box, ora sta per tornare in campo e potrebbe pure rinnovare a sua volta, come Spalletti, senza andarsene a parametro zero come pareva scontato fino a qualche settimana fa.

    E in entrata? Il grande sogno continua a chiamarsi Randal Kolo Muani, elemento che al Tottenham sta faticando e segnando pochissimo ma che a Torino, nella seconda parte della scorsa stagione, ha lasciato ricordi più che buoni.

    Nel radar c'è sempre Jean-Philippe Mateta, in scadenza nel 2027. Anche se nel caso del centravanti del Crystal Palace, a un passo dal Milan agli sgoccioli del mercato invernale, c'è un problema non esattamente di secondaria importanza: l'infortunio che ha impedito il suo arrivo a Milano è ancora vivissimo e non gli ha ancora permesso di tornare in campo.

    • Pubblicità

  • DA GORETZKA A EDERSON: I SOGNI IN MEZZO AL CAMPO

    Il sogno di Spalletti si chiama Ederson, polmone dell'Atalanta al momento out per problemi muscolari. Secondo Tuttosport, "il prezzo del cartellino non potrà superare i 35-40 milioni" per un motivo: il brasiliano va in scadenza nel 2027. Ma su di lui c'è anche l'Atletico Madrid.

    Negli ultimi giorni si è parlato anche di Leon Goretzka, lui sì in scadenza alla fine della stagione: il Bayern ha già annunciato che se ne andrà a parametro zero. Il tedesco è stato accostato anche all'Inter. Secondo quanto rivelato martedì da Matteo Moretto, alla Juve piace ma il club bianconero non è in prima linea: c'è distanza sulle commissioni.

    L'interesse si estende a un altro probabile parametro zero: Lorenzo Pellegrini. Che sì, con Gasperini sta giocando, ma senza che vi siano stati passi avanti significativi sul fronte rinnovo. Tutto dipenderà dalla sua voglia o meno di rimanere in Italia dopo il sempre più probabile addio alla Roma.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA QUESTIONE SENESI

    Altro elemento che a partire dal 1° luglio prossimo sarà acquistabile senza sborsare un solo euro di cartellino è Marcos Senesi: la Juventus ha pensato a lui già a gennaio, a un prezzo ridotto, ma alla fine tutto è stato rinviato all'estate.

    Il centrale argentino del Bournemouth piace a tanti club, non solo ai bianconeri: pure alla Roma, ad esempio. Secondo la Gazzetta dello Sport, da Torino è però partita una prima offerta scritta nei confronti del calciatore per provare a superare la concorrenza.

  • CELIK RESTA IN ORBITA

    Nel tentativo di unire il desiderio di rinforzare la rosa alla necessità di far quadrare i conti, ecco che la Juventus non molla un altro nome uscito nelle scorse settimane: quello di Zeki Celik, jolly della Roma pure lui in scadenza il prossimo 30 giugno.

    Il turco consentirebbe a Spalletti di avere un'alternativa fissa a Kalulu sulla destra: quel che né Joao Mario né Holm, il primo quasi mai in campo prima della cessione di gennaio e il secondo infortunatosi immediatamente, sono riusciti a garantire.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Juventus crest
Juventus
JUV
0