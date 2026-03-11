Tuttosport - La lista di Spalletti per la Juventus: da Kolo Muani a Lorenzo Pellegrini, da Ederson a Goretzka, c'è aria di rivoluzione?

La Juventus sembra destinata a muoversi sul fronte offensivo, in un senso o nell'altro. David e Openda hanno deluso, Vlahovic è rimasto per mesi ai box, ora sta per tornare in campo e potrebbe pure rinnovare a sua volta, come Spalletti, senza andarsene a parametro zero come pareva scontato fino a qualche settimana fa.

E in entrata? Il grande sogno continua a chiamarsi Randal Kolo Muani, elemento che al Tottenham sta faticando e segnando pochissimo ma che a Torino, nella seconda parte della scorsa stagione, ha lasciato ricordi più che buoni.

Nel radar c'è sempre Jean-Philippe Mateta, in scadenza nel 2027. Anche se nel caso del centravanti del Crystal Palace, a un passo dal Milan agli sgoccioli del mercato invernale, c'è un problema non esattamente di secondaria importanza: l'infortunio che ha impedito il suo arrivo a Milano è ancora vivissimo e non gli ha ancora permesso di tornare in campo.