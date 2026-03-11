Tuttosport - La lista di Spalletti per la Juventus: da Kolo Muani a Lorenzo Pellegrini, da Ederson a Goretzka, c'è aria di rivoluzione?

Obiettivo numero uno: centrare una qualificazione in Champions League che, di colpo, è diventata meno problematica. Obiettivo numero due: costruire una Juventus finalmente all'altezza non solo di lottare per i primi quattro posti, ma anche e soprattutto per lo Scudetto.
Lo desidera la società, lo desidera anche Luciano Spalletti. Che formalmente sarà l'allenatore bianconero solo fino al 30 giugno, ma il cui rinnovo di contratto continua a essere oggetto di attenta discussione. Con inevitabili proiezioni anche sul mercato in entrata della prossima estate.
Tuttosport ha così svelato che "Spalletti, nei dialoghi per il rinnovo, non fa altro che insistere su un concetto: vuole solo giocatori da Juve". Con una specie di "lista" che l'ex commissario tecnico della Nazionale avrebbe presentato ai propri dirigenti.