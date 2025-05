Tuttosport - La Juventus pensa a Ndoye: la concorrenze del Manchester United e il retroscena sull'Inter

I bianconeri sarebbero pronti ad accelerare per l'attaccante del Bologna, match winner in Coppa Italia: un anno fa ci aveva provato l'Inter.

In vista della prossima stagione, la Juventus - che a Venezia si gioca il pass per la qualificazione alla prossima Champions League - starebbe pensando di dare forma ad un'importante opera di restyiling del reparto offensivo che, salvo colpi di scena, vedrà l'addio di Dusan Vlahovic, in odore di cessione, e di Randal Kolo Muani, destinato a tornare al PSG dopo la scadenza del prestito.

A questo punto, il club bianconero sarebbe pronto ad accelerare su un nuovo nome che, da settimane, è entrato nei radar a tinte zebrate: Dan Ndoye. A riportarlo è Tuttosport.

L'articolo prosegue qui sotto

L'attaccante del Bologna, ovvero colui che ha deciso la finale di Coppa Italia contro il Milan, è infatti un profilo che per qualità e caratteristiche piace molto allo stato maggiore bianconero e nel corso delle prossime settimane potrebbe registrarsi, in tal senso, un'importante accelerata.