Tuttosport - Juventus all'assalto di Lewandowski: pronta l'offerta per superare il Milan, i dettagli e la posizione dell'attaccante polacco

Se il presente è tutto focalizzato sulla conquista del quarto posto che vale l'accesso alla prossima Champions League, in casa Juventus si lavora già al futuro e alla squadra da allestire in vista della prossima stagione.
Il doppio flop targato David e Openda, oltre all'incognita legata al futuro di Vlahovic, il cui contratto scadrà tra poco più di due mesi, spingono il club bianconero a muoversi in maniera decisa su un nuovo attaccante in grado di ergersi a riferimento offensivo della Juve che verrà.
Come riferito da Tuttosport, in cima alla lista dei calciatori papabili per vestire la maglia bianconera c'è sempre il nome di Robert Lewandowski.