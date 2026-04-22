Tuttosport - Juventus all'assalto di Lewandowski: pronta l'offerta per superare il Milan, i dettagli e la posizione dell'attaccante polacco

Così come per Vlahovic, anche il contratto di Robert Lewandowski scadrà tra poco più di due mesi. L'attaccante del Barcellona, infatti, vedrà esaurirsi il proprio rapporto con i blaugrana il prossimo 30 giugno.

Salvo colpi di scena, infatti, l'attaccante polacco non rinnoverà con i catalani e a quel punto sarà libero di accordarsi con qualsiasi altro club. La lista delle squadre pretendenti è ovviamente assai numerosa e tra queste spicca anche la Juventus.