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Robert LewandowskiGetty Images
Michael Di Chiaro

Tuttosport - Juventus all'assalto di Lewandowski: pronta l'offerta per superare il Milan, i dettagli e la posizione dell'attaccante polacco

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I bianconeri fanno sul serio per il centravanti polacco che lascerà il Barcellona a parametro zero, ma sullo sfondo c'è anche il Milan.

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Se il presente è tutto focalizzato sulla conquista del quarto posto che vale l'accesso alla prossima Champions League, in casa Juventus si lavora già al futuro e alla squadra da allestire in vista della prossima stagione.


Il doppio flop targato David e Openda, oltre all'incognita legata al futuro di Vlahovic, il cui contratto scadrà tra poco più di due mesi, spingono il club bianconero a muoversi in maniera decisa su un nuovo attaccante in grado di ergersi a riferimento offensivo della Juve che verrà.

Come riferito da Tuttosport, in cima alla lista dei calciatori papabili per vestire la maglia bianconera c'è sempre il nome di Robert Lewandowski.

  • CONTRATTO IN SCADENZA

    Così come per Vlahovic, anche il contratto di Robert Lewandowski scadrà tra poco più di due mesi. L'attaccante del Barcellona, infatti, vedrà esaurirsi il proprio rapporto con i blaugrana il prossimo 30 giugno.

    Salvo colpi di scena, infatti, l'attaccante polacco non rinnoverà con i catalani e a quel punto sarà libero di accordarsi con qualsiasi altro club. La lista delle squadre pretendenti è ovviamente assai numerosa e tra queste spicca anche la Juventus.

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  • L'OFFERTA DELLA JUVENTUS

    Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juventus vuole giocarsi le proprie carte per arrivare al centravanti polacco classe 1998.

    Nei prossimi giorni, infatti, è previsto un contatto con Pini Zahavi, agente di Lewandowski, per sottoporgli un'offerta capace di attirarlo nella Torino bianconera. Si parlerà di progetto sportivo, ma dal punto di vista economico si metterà sul piatto un contratto annuale da 6 milioni di euro più eventuali premi e bonus.

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  • IL MILAN SULLO SFONDO

    Attenzione, però, anche al Milan che da settimane monitora il centravanti ex Bayern e Borussia Dortmund, anche se il suo profilo non ha ancora trovato un consenso unanime per arrivare a far partire l'assalto nei suoi confronti e renderlo il 9 rossonero della prossima annata sportiva.

    Il club meneghino attende, studia le mosse da fare e incontrerà Pini Zahavi, così come la Juventus: solo allora si scoprirà il futuro dell'attaccante polacco ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco.


  • LA POSIZIONE DI LEWANDOWSKI

    E la volontà di Lewandowski? Come riporta Tuttosport, l'Arabia Saudita e la MLS sarebbero pronte a fare ponti d'oro per assicurarsi le prestazione del centravanti polacco.

    La franchigia statunitense sarebbe addirittura disposta a mettere sul piatto una proposta da 20 milioni a stagione, ma ad oggi la volontà del calciatore sembrerebbe indirizzare ancora una volta verso l'Europa.

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