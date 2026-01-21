Aurelio De Laurentiis spariglia le carte e potrebbe ottenere un'importante vittoria per il suo Napoli fuori dal campo.
Secondo quanto riporta 'Tuttosport', infatti, si terrà un Consiglio federale straordinario su richiesta della Lega Serie A ma fortemente voluto dal presidente azzurro.
Il motivo è il mercato a saldo zero imposto al Napoli. Mercato che di fatto potrebbe sbloccarsi se verrà accolta la richiesta avanzata da De Laurentiis.
Ma di cosa si tratta? E cosa ne pensano le altre big della Serie A?