Pubblicità
Pubblicità
ITALY-FASHION-ARMANI-OBITAFP
Lelio Donato

Tuttosport - Il mercato del Napoli può sbloccarsi subito: De Laurentiis chiede un Consiglio federale straordinario, ma le altre big sono contrarie

Il presidente del Napoli vuole utilizzare la liquidità accantonata negli anni per ottenere lo sblocco immediato del mercato. Milan, Inter, Juventus e Roma non sono entusiaste.

Pubblicità

Aurelio De Laurentiis spariglia le carte e potrebbe ottenere un'importante vittoria per il suo Napoli fuori dal campo.

Secondo quanto riporta 'Tuttosport', infatti, si terrà un Consiglio federale straordinario su richiesta della Lega Serie A ma fortemente voluto dal presidente azzurro.

Il motivo è il mercato a saldo zero imposto al Napoli. Mercato che di fatto potrebbe sbloccarsi se verrà accolta la richiesta avanzata da De Laurentiis.

Ma di cosa si tratta? E cosa ne pensano le altre big della Serie A?

  • LA RICHIESTA DI DE LAURENTIS

    Aurelio De Laurentiis sta portando avanti da tempo una battaglia contro gli attuali parametri che hanno portato al mercato a saldo zero per il Napoli.

    Il presidente ora chiede quindi di poter utilizzare l'abbonante liquidità accantonata dalla sua società negli anni per sistemare le cose e tornare ad operare regolarmente sul mercato fin da subito senza aspettare l'estate.

    Per questo De Laurentiis ha chiesto, e quanto pare ottenuto, un Consiglio federale straordinario che si terrà nelle prossime ore.

    • Pubblicità

  • PERCHÈ IL NAPOLI HA IL MERCATO A SALDO ZERO

    Ma perché il Napoli ha il mercato a saldo zero e cosa significa?

    La società campione d'Italia non ha rispettato lo 0.8 dell’indicatore del costo del lavoro allargato, ossia quello tra fatturato e costo del personale.

    Di fatto al momento il Napoli non può operare sul mercato se non prima di aver liberato risorse dello stesso valore degli eventuali acquisti.

    Una situazione che di fatto ha bloccato Manna, impedendogli di soddisfare le richieste di Conte.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE ALTRE BIG SONO CONTRARIE

    Secondo quanto scrive 'Tuttosport' le altre big di Serie A sarebbero contrarie al cambio delle regole a stagione in corso.

    Il Milan avrebbe infatti votato contro la proposta di De Laurentis. Inter, Juventus e Roma invece per il momento si sono astenute. In consiglio però i voti di Marotta e Chiellini potrebbero risultare decisivi, in un senso o nell'altro.

    Gli altri due consiglieri federali in quota Lega sono il presidente Simonelli e Stefano Campoccia, vicepresidente dell’Udinese. 

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Napoli crest
Napoli
NAP
0