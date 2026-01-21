Secondo quanto scrive 'Tuttosport' le altre big di Serie A sarebbero contrarie al cambio delle regole a stagione in corso.

Il Milan avrebbe infatti votato contro la proposta di De Laurentis. Inter, Juventus e Roma invece per il momento si sono astenute. In consiglio però i voti di Marotta e Chiellini potrebbero risultare decisivi, in un senso o nell'altro.

Gli altri due consiglieri federali in quota Lega sono il presidente Simonelli e Stefano Campoccia, vicepresidente dell’Udinese.