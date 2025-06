Tuttosport - Dal clamoroso scambio Vlahovic-Theo Hernandez a Tomori: cosa può succedere sull'asse Juventus-Milan

Suggestiva sinergia di mercato tra Juventus e Milan: Allegri pensa a Vlahovic, per sbloccare l'affare si pensa ad un clamoroso scambio con Theo.

La Juventus è pronta a debuttare sul palcoscenico del Mondiale per Club andando a sfidare gli emiratini dell'Al-Ain. La sfida si giocherà all'Audi Field di Washington e sarà valida per la prima giornata del girone G.

Nel frattempo, però, in casa Juve si sviluppa in parallelo anche il discorso relativo al calciomercato e alla campagna di rafforzamento che Damien Comolli vuole allestire in vista della prossima stagione, che vedrà nuovamente Igor Tudor in qualità di nuovo allenatore.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, nei prossimi giorni potrebbe intensificarsi un clamoroso asse di mercato tra il club bianconero e il Milan. I nomi sul piatto, in tal senso, sarebbero davvero molto intriganti: da Theo Hernandez a Dusan Vlahovic, passando per Fikayo Tomori.