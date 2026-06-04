Tuttosport - Cosa ha detto Vlahovic alla Juventus sulla proposta di rinnovo: "Ma perché dovrei guadagnare quanto David?"

Dusan Vlahovic ha detto no alla Juventuse alla proposta di rinnovo di contratto con ingaggio al ribasso da parte dei bianconeri. Ieri sono stati interrotti i colloqui con il serbo, in scadenza di contratto il 30 giugno, dunque si va verso l'addio a parametro zero. Tuttosport rivela un retroscena sugli ultimi scambi tra l'attaccante e il club prima dello strappo.