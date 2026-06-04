Dusan Vlahovic ha detto no alla Juventuse alla proposta di rinnovo di contratto con ingaggio al ribasso da parte dei bianconeri. Ieri sono stati interrotti i colloqui con il serbo, in scadenza di contratto il 30 giugno, dunque si va verso l'addio a parametro zero. Tuttosport rivela un retroscena sugli ultimi scambi tra l'attaccante e il club prima dello strappo.
Tuttosport - Cosa ha detto Vlahovic alla Juventus sulla proposta di rinnovo: "Ma perché dovrei guadagnare quanto David?"
UN ANNO DI BRACCIO DI FERRO
Le frizioni nascono l'estate scorsa, quando Comolli indica a Vlahovic di trovarsi una nuova squadra per non essere oscurato dal colpo David, centralissimo nelle idee del francese. Ma Dusan si impunta e rimane, per poi essere rimesso alla guida del reparto offensivo da Spalletti dopo le difficoltà del canadese. Le parti tornano, su imbeccata di Spalletti, a parlare di rinnovo dopo il rientro dall'infortunio. Vlahovic chiede più di 8 milioni, la Juve non è mai andata oltre i 3 per gli oneri slegati dall’ingaggio annuale.
Spunta su Tuttosport una frase manifesto del pensiero del serbo: "Ma perché dovrei essere pagato come David?". Posizioni lontane anni luce, il 2 giugno le parti giungono alla conclusione di essere d'accordo sul non essere d'accordo. Vlahovic ha scelto la via della rottura perché convinto di avere tra le mani opzioni migliori di questa Juve, che sicuramente lascerà.
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