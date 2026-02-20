Goal.com
Locatelli Juventus desktopGetty Images
Claudio D'Amato

Tuttosport - Confronto nello spogliatoio bianconero dopo Galatasaray-Juventus: "Svegliamoci o non andiamo in Champions"

Tuttosport rivela un faccia a faccia andato in scena all'indomani del 5-2 incassato col Galatasaray: "Se giochiamo come nel secondo tempo non andiamo in Champions, dobbiamo svegliarci".

Al triplice fischio di Makkelie, Madama ha dovuto leccarsi le ferite.

Il 5-2 incassato per mano del Galatasaray brucia, fa male e complica tremendamente i piani della Juventus nella corsa agli ottavi di Champions, con Yildiz e soci obbligati a compiere un'impresa per ribaltare i favori di un pronostico che - come giusto che sia - pendono tutti in favore dei turchi.

Tuttosport svela un retroscena legato al day after, con la squadra consapevole di aver fallito la mission dell'andata e di dover invertire la rotta in questo finale di stagione.


  • CONFRONTO NELLO SPOGLIATOIO DOPO GALATASARAY-JUVE

    Come si legge sul quotidiano piemontese, il giorno dopo Galatasaray-Juve i giocatori hanno dato vita ad un confronto guardandosi negli occhi, consci delle difficoltà attuali ma anche di poter vantare un gruppo unito.

  • "SVEGLIAMOCI O NIENTE CHAMPIONS"

    "Se giochiamo come nel secondo tempo di Istanbul non andiamo in Champions League, dobbiamo svegliarci": questa, secondo Tuttosport, la frase che sarebbe riecheggiata nella dressing room della Continassa.

  • SENATORI E GIOVANI ALLINEATI

    I senatori hanno preso la parola, gli elementi più giovani della rosa hanno sottoscritto assecondandoli in ogni dettaglio del discorso: basta alibi fatti di infortuni, poche energie e squalifiche, serve maturità nel saper leggere i match all'interno dei 90'. Questo, in sintesi, il concetto espresso.

  • COL COMO COME A GENNAIO

    L'imperativo, in casa bianconera, è ritrovare le vibes di gennaio già a partire da Juventus-Como di sabato: la rimonta compiuta in campionato, che ha iscritto Madama alla lotta per l'Europa dei grandi, non può e non dev'essere depauperata.

