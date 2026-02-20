Tuttosport - Confronto nello spogliatoio bianconero dopo Galatasaray-Juventus: "Svegliamoci o non andiamo in Champions"

Al triplice fischio di Makkelie, Madama ha dovuto leccarsi le ferite.

Il 5-2 incassato per mano del Galatasaray brucia, fa male e complica tremendamente i piani della Juventus nella corsa agli ottavi di Champions, con Yildiz e soci obbligati a compiere un'impresa per ribaltare i favori di un pronostico che - come giusto che sia - pendono tutti in favore dei turchi.

Tuttosport svela un retroscena legato al day after, con la squadra consapevole di aver fallito la mission dell'andata e di dover invertire la rotta in questo finale di stagione.