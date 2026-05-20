Tuttosport - Comolli duro con i giocatori della Juventus: "Inutile sprecare tante parole, se i risultati sono questi"

La Juventus sta probabilmente vivendo quello che è il momento più complicato della sua stagione.

La sconfitta patita in casa contro la Fiorentina non ha solo reso decisamente più in salita la strada che conduce ad una qualificazione alla prossima Champions League, ma ha messo anche in evidenza i difetti di una squadra che non è riuscita a fare il salto di qualità tanto atteso.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', alla Continassa la settimana è iniziata con un confronto tra la società e la squadra che ha avuto per protagonista anche uno degli uomini più discussi del momento: Damien Comolli.