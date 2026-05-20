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US Sassuolo Calcio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Tuttosport - Comolli duro con i giocatori della Juventus: "Inutile sprecare tante parole, se i risultati sono questi"

Serie A
Juventus

Secondo quanto svelato da 'Tuttsport', Comolli avrebbe usato parole dure con il gruppo dei giocatori della Juventus: "Inutile sprecare parole".

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La Juventus sta probabilmente vivendo quello che è il momento più complicato della sua stagione.

La sconfitta patita in casa contro la Fiorentina non ha solo reso decisamente più in salita la strada che conduce ad una qualificazione alla prossima Champions League, ma ha messo anche in evidenza i difetti di una squadra che non è riuscita a fare il salto di qualità tanto atteso.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', alla Continassa la settimana è iniziata con un confronto tra la società e la squadra che ha avuto per protagonista anche uno degli uomini più discussi del momento: Damien Comolli.

  • LA CENA ORGANIZZATA DAL GRUPPO

    Come spiegato da 'Tuttosport', c'è un dettaglio che spiega come all'interno del gruppo stia mancando la comprensione dei momenti.

    La squadra infatti aveva già organizzato una cena di fine stagione e tutto questo prima che venisse centrato l'obiettivo della qualificazione alla Champions League.

    Una sorta di festicciola per chiudere l'annata, ma pensata non certamente nel miglior momento possibile. Sarebbe stato più logico attendere la fine del campionato, visto che la posta in gioco era ed è altissima, ma la macchina organizzativa è partita con largo anticipo.

    La cena è stata poi annullata dopo la sconfitta per 0-2 contro la Fiorentina.

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    LA MULTA A LOCATELLI E VLAHOVIC

    Come è noto, nel corso del primo tempo di Juventus-Fiorentina, in campo si è consumato un alterco che ha avuto per protagonisti Locatelli e Vlahovic.

    La scena è diventata immediatamente virale sul web, ma soprattutto la discussione è proseguita anche negli spogliatoi.

    Sebbene si tratti fondamentalmente di cose di campo, la Juventus ha deciso di punire entrambi i giocatori con una multa di circa 40mila euro a testa.

    Si è trattato di un'azione con la quale il club ha voluto richiamare tutti all'ordine in vista del prossimo, decisivo derby con il Torino.

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  • "INUTILE SPRECARE TANTE PAROLE"

    Ad inizio settimana è andato in scena alla Continassa un confronto tra la società e la squadra. Uno scambio di vedute nel corso del quale, ad un certo punto, Spalletti ha ceduto la parola a Comolli.

    L'amministratore delegato bianconero non ha usato il guanto di velluto, tanto che, come svelato da 'Tuttosport', si è rivolto al gruppo, riferendosi alla sconfitta patita contro la Fiorentina, dicendo: "Inutile sprecare tante parole: se i risultati sono questi, non ho altro da dirvi".

  • Damien Comolli JuventusGetty Images

    LA POSIZIONE DI COMOLLI

    Alcuni giocatori non avrebbero preso bene la frase di Comolli.

    Il gruppo fatica ad inquadrare il dirigente transalpino come un uomo di campo ed è per questo che spesso le sue parole non fanno presa sulla squadra.

    I suoi rapporti con Spalletti sarebbero inesistenti, ma anche parte del gruppo giocatori lo avrebbe già scaricato.

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