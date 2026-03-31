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Gleison BremerGetty Images
Leonardo Gualano

Tuttosport - Bremer non è più incedibile per la Juventus: fissato il prezzo per il suo cartellino

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Juventus
Calciomercato

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', la Juventus non considera più Bremer incedibile: con la giusta offerta si può arrivare anche alla separazione.

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Quello che attende la Juventus è un rush finale di campionato che molto dirà sulla prossima stagione.

L'obiettivo è chiaramente quello di ottenere una qualificazione alla prossima Champions League che tanto vorrebbe dire anche da punto di vista economico, ma nel caso in cui la squadra guidata da Luciano Spalletti non dovesse riuscire a far suo il quarto posto, ogni soluzione di mercato verrebbe presa in considerazione.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', c'è un unico vero incedibile nella rosa bianconera: Kenan Yildiz.

Per il resto verranno valutate tutte le possibili offerte, comprese quelle per un giocatore che solo fino a pochissimo tempo fa sembrava essere intoccabile: Bremer.

  • Bremer JuventusGetty Images

    LE RIFLESSIONI SUL SUO FUTURO

    Come spiegato da 'Tuttosport', per la prima vola è finito anche il nome di Bremer sul tavolo delle discussioni di mercato.


    La Juventus non lo considera incedibile ed anzi un'eventuale cessione potrebbe rivelarsi un'occasione per accontentare tutti. Il club infatti potrebbe assicurarsi una cospicua plusvalenza, mentre al difensore non mancherebbero di certo le opzioni dalle quali ripartire dopo le ottime annate in bianconero.


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  • LE POSSIBILI RICHIESTE DEL CLUB

    Al momento non è stato avviato alcun discorso con altre società, ma a fronte di un'offerta importante, la Juventus sarebbe pronta a dialogare.


    Il club bianconero valuta il cartellino di Bremer 60 milioni di euro circa e nel contratto del giocatore non c'è più la clausola rescissoria precedentemente pattuita.


    Prima di prendere in considerazione la cessione di un elemento di tale importanza, la Juventus farà però ogni tipo di valutazione, soprattutto in merito ad un sostituto che dovrà essere alla sua altezza.

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  • LE PARTI DAVANTI AD UN BIVIO

    Negli ultimi tempi, Bremer ha fatto più fatica a confermarsi ciò che è realmente stato durante il suo percorso in bianconero: uno straordinario valore aggiunto per la difesa.


    Il difensore brasiliano tra poco meno di dodici mesi compri 30 anni ed è normale dunque che le parti si trovino ad un bivio.


    Per la Juventus potrebbe infatti trattarsi dell'ultima vera occasione per monetizzare in maniera importante da una sua eventuale cessione.


  • Bremer JuventusGetty Images

    IL CONTRATTO DI BREMER

    Quello che è certo è che Bremer è legato alla Juventus da un contratto con scadenza fissata nel 2029.


    Questo vuol dire che il club può ragionare su ogni opzione senza avere alcuna fretta o non avendo il coltello dalla parte del manico.


    La Juve al momento ha fissato solamente il prezzo e magari un tempo massimo oltre il quale non poter andare, anche per non correre il rischio di vedere la prossima sessione estiva di calciomercato condizionata da questa situazione.

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