Tuttosport - Bremer non è più incedibile per la Juventus: fissato il prezzo per il suo cartellino

Quello che attende la Juventus è un rush finale di campionato che molto dirà sulla prossima stagione.
L'obiettivo è chiaramente quello di ottenere una qualificazione alla prossima Champions League che tanto vorrebbe dire anche da punto di vista economico, ma nel caso in cui la squadra guidata da Luciano Spalletti non dovesse riuscire a far suo il quarto posto, ogni soluzione di mercato verrebbe presa in considerazione.
Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', c'è un unico vero incedibile nella rosa bianconera: Kenan Yildiz.
Per il resto verranno valutate tutte le possibili offerte, comprese quelle per un giocatore che solo fino a pochissimo tempo fa sembrava essere intoccabile: Bremer.