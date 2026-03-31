Tuttosport - Bremer non è più incedibile per la Juventus: fissato il prezzo per il suo cartellino

Quello che è certo è che Bremer è legato alla Juventus da un contratto con scadenza fissata nel 2029.





Questo vuol dire che il club può ragionare su ogni opzione senza avere alcuna fretta o non avendo il coltello dalla parte del manico.





La Juve al momento ha fissato solamente il prezzo e magari un tempo massimo oltre il quale non poter andare, anche per non correre il rischio di vedere la prossima sessione estiva di calciomercato condizionata da questa situazione.