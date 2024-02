I due club portoghesi pensano ai brasiliani della Juventus, attualmente in prestito a Fiorentina e Frosinone.

La Juventus inizia a programmare la prossima stagione e per farlo dovrà dare un occhio anche al bilancio.

Nonostante la probabile qualificazione alla prossima Champions League, infatti, le spese folli sono severamente vietate.

Ecco perché in tal senso potrebbero tornare utili le cessioni di alcuni giocatori attualmente in prestito altrove e che non rientrano nei piani tecnici della Juventus.