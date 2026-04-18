Nijstad è nato ad Almelo, nei Paesi Bassi, il 17 gennaio 2008. Dopo aver cominciato nel DETO, a 11 anni è entrato nelle giovanili congiunte di Twente e Heracles. Verso i 16 anni ha attirato l’interesse di Milan e Juventus ed è volato in Italia per incontrarle.

Alla fine, però, ha scelto di firmare per il Twente, la squadra per cui tifava e che ha creduto in lui. Ha scalato rapidamente i ranghi dell’Eredivisie, passando all’Under 19 a 16 anni e poi all’Under 21 all’inizio di questa stagione.

Non è passato molto prima che entrasse in prima squadra.