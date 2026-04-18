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Ruud Nijstad Twente NXGNGOAL
Richard Martin

Tutto su Ruud Nijstad: lo volevano Milan e Juventus, ora ha attirato l'attenzione di Barcellona, Bayern e Chelsea

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Il giovane difensore mancino è una delle scoperte stagionali del Twente, squadra in corsa per un posto in Champions League. Il suo allenatore dice di lui: "Uno dei primi cinque talenti da me guidati".

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Da Ruud Krol a Ronald Koeman, arrivando a Virgil van Dijk, l’Olanda ha sempre prodotto difensori leggendari. E ora diversi grandi club inseguono un altro giovane talento: Ruud Nijstad, centrale del Twente.

Alla sua prima stagione da professionista, Nijstad ha subito attirato l’attenzione in tutta Europa: Barcellona, Bayern e Chelsea sono solo alcune delle squadre che lo seguono. Divenuto subito un pilastro della difesa del Twente dopo aver esordito in prima squadra lo scorso ottobre, il giovane Ruud ha ammesso che potrebbe presto cambiare maglia.

GOAL vi offre dunque un approfondimento su uno dei talenti più promettenti dei Paesi Bassi.

  • Ruud Nijstad TwenteGetty

    GLI ESORDI

    Nijstad è nato ad Almelo, nei Paesi Bassi, il 17 gennaio 2008. Dopo aver cominciato nel DETO, a 11 anni è entrato nelle giovanili congiunte di Twente e Heracles. Verso i 16 anni ha attirato l’interesse di Milan e Juventus ed è volato in Italia per incontrarle. 

    Alla fine, però, ha scelto di firmare per il Twente, la squadra per cui tifava e che ha creduto in lui. Ha scalato rapidamente i ranghi dell’Eredivisie, passando all’Under 19 a 16 anni e poi all’Under 21 all’inizio di questa stagione.

    Non è passato molto prima che entrasse in prima squadra.

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  • Ruud NijstadGetty

    LA GRANDE OCCASIONE

    Nijstad è entrato nella rosa del Twente a 17 anni, debuttando in prima squadra quando il capitano Robin Propper ha rimediato un infortunio alla testa dopo otto minuti del derby contro l’Heracles di ottobre 2025. E ha sfruttato al meglio l’occasione. 

    Nijstad ha offerto una prestazione eccellente in una gara vinta 2-1, venendo eletto man of the match dai tifosi.

    "Una giornata bellissima - ha commentato - Si lavora per tanto tempo. Sono in questa squadra da otto anni e sognavo di giocare qui. Il fatto che sia accaduto oggi, dopo pochi minuti, è incredibile. Un momento fantastico, anche se all'inizio ero nervoso. Con il passare del tempo mi sono sentito sempre più a mio agio".

    "Sono cresciuto con il Twente fin da piccolo, è stato bello subentrare oggi. Il derby è diverso dalle altre partite, ma va affrontato come una gara normale. Per me non è così pesante come lo è per alcuni”.

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  • Ruud NijstadGetty

    COME STA ANDANDO

    Nijstad ha giocato così bene nel derby, pur sotto pressione, da mantenere il posto in squadra anche dopo il ritorno in forma di Propper. Alla terza partita ha servito il suo primo assist nella partita persa 3-2 contro l'Ajax.

    Il giovanissimo Ruud ha continuato a giocare e ha persino scalzato Propper dalla formazione titolare, suscitando il disappunto del capitano. Ha creato un solido sodalizio con Stav Lemkin al centro della difesa e ha creato un ottimo feeling con il terzino sinistro Mats Rots.

    La sua miglior prestazione finora è arrivata nella vittoria per 2-1 sul campo dell'Ajax, ad aprile, seguita dal primo goal da professionista la settimana dopo, sugli sviluppi di un corner, nella vittoria casalinga per 2-1 contro il Volendam. A marzo aveva già esordito con la Nazionale olandese Under 19.

  • Ruud NijstadGetty

    I PRINCIPALI PUNTI DI FORZA

    Nijstad è noto per la sua abilità palla al piede. Ha un lancio lungo e preciso e si muove con grande sicurezza. È il prototipo del difensore moderno: mancino, gioca da centrale ma sa inserirsi in mezzo al campo per sostenere l'azione.

    Alla domanda su come descriverebbe il proprio stile di gioco, ha risposto: "Bravo con la palla, fisicamente forte, ho una buona visione di gioco e un buon passaggio". È alto un metro e novanta e ha ancora margine di crescita.

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  • Ruud Nijstad Getty

    MARGINI DI MIGLIORAMENTO

    Nonostante la statura e le indubbie capacità, Nijstad ha ammesso: "In area di rigore e con il destro posso ancora migliorare". La partita contro l'Ajax, in cui ha sofferto nei duelli aerei con Weghorst, l'ha confermato.

  • Frank De Boer of AjaxGetty Images Sport

    IL NUOVO FRANK DE BOER?

    Nijstad viene spesso paragonato al leggendario difensore olandese Frank de Boer, altro centrale mancino che esordì in Eredivisie a 18 anni. Come l'ex Ajax e Barcellona, anche lui sa condurre palla dalla difesa e spicca per la forza fisica.

    Vedendo Nijstad in campo, si pensa anche a Nathan Aké del Manchester City, altro centrale mancino trasformato in terzino sinistro da Pep Guardiola.

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  • Ruud NijstadGetty

    IL FUTURO

    A quattro giornate dalla fine dell'Eredivisie, Nijstad vuole aiutare il Twente a conquistare il secondo posto e la qualificazione alla Champions League. O, in alternativa, un posto in Europa League. Ha un contratto fino al 2027: il club può cederlo quest’estate per circa 8 milioni di euro o rischiare di perderlo a zero l’anno prossimo.

    Lui stesso lo ha chiarito in una recente intervista a ESPN: "O rinnovo o me ne vado. Ho già in mente cosa farò, ma ora sono un giocatore del Twente. So isolarmi e lasciare che se ne occupino i miei genitori e il mio management. Penso solo al calcio. Sono tranquillo e mantengo la calma. Tutto sta andando più veloce del previsto, ma sono contento dei minuti che sto giocando e spero di continuare così”.

    Il suo allenatore, John van den Brom, è convinto del suo valore: “Le cose belle arrivano in fretta. Ruud è migliorato tantissimo ed è tra i primi cinque talenti che abbia mai allenato”.