Da Ruud Krol a Ronald Koeman, arrivando a Virgil van Dijk, l’Olanda ha sempre prodotto difensori leggendari. E ora diversi grandi club inseguono un altro giovane talento: Ruud Nijstad, centrale del Twente.
Alla sua prima stagione da professionista, Nijstad ha subito attirato l’attenzione in tutta Europa: Barcellona, Bayern e Chelsea sono solo alcune delle squadre che lo seguono. Divenuto subito un pilastro della difesa del Twente dopo aver esordito in prima squadra lo scorso ottobre, il giovane Ruud ha ammesso che potrebbe presto cambiare maglia.
GOAL vi offre dunque un approfondimento su uno dei talenti più promettenti dei Paesi Bassi.