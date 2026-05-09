Tutto su Karim Coulibaly: perché il Napoli e i top club europei seguono la stellina da 50 milioni del Werder Brema

Un anno fa, Karim Coulibaly non aveva ancora esordito in prima squadra con il Werder Brema. Dodici mesi dopo, il centrale difensivo tedesco, autore di una grande stagione, è finito nel mirino dei top club europei e potrebbe fruttare al Werder un trasferimento record a soli 18 anni.

I difensori centrali mancini di alto livello sono rari, e per questo il giovane Coulibaly ha attirato grande attenzione quest’anno. Nonostante la giovane età e un Werder in lotta per la salvezza, ha mostrato freddezza, controllo di palla e lettura del gioco da giocatore esperto.

Chelsea, Manchester United e PSG sono in cima alla lista dei club interessati. Ma ci sono anche opzioni più realistiche che, a quanto pare, restano in corsa nelle ultime settimane della stagione. Senza dimenticare le voci sul Napoli.

GOAL vi rivela dunque chi sia Coulibaly, giocatore che potrebbe diventare uno dei più ambiti sul mercato estivo.