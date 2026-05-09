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Krishan Davis

Tutto su Karim Coulibaly: perché il Napoli e i top club europei seguono la stellina da 50 milioni del Werder Brema

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Il difensore centrale mancino dei tedeschi ha appena 18 anni, ma sta completando un'intera stagione da titolare: pregi e difetti di un gioiello che piace a mezza Europa, Serie A compresa.

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Un anno fa, Karim Coulibaly non aveva ancora esordito in prima squadra con il Werder Brema. Dodici mesi dopo, il centrale difensivo tedesco, autore di una grande stagione, è finito nel mirino dei top club europei e potrebbe fruttare al Werder un trasferimento record a soli 18 anni.

I difensori centrali mancini di alto livello sono rari, e per questo il giovane Coulibaly ha attirato grande attenzione quest’anno. Nonostante la giovane età e un Werder in lotta per la salvezza, ha mostrato freddezza, controllo di palla e lettura del gioco da giocatore esperto.

Chelsea, Manchester United e PSG sono in cima alla lista dei club interessati. Ma ci sono anche opzioni più realistiche che, a quanto pare, restano in corsa nelle ultime settimane della stagione. Senza dimenticare le voci sul Napoli.

GOAL vi rivela dunque chi sia Coulibaly, giocatore che potrebbe diventare uno dei più ambiti sul mercato estivo.

  • Karim CoulibalyGetty

    GLI ESORDI

    Di origini ivoriane, Coulibaly è nato a Oldenburg, nel nord della Germania, nel maggio 2007. Ha iniziato la carriera professionistica nel 2016 con il Barmbek-Uhlenhorst (club di Amburgo) e due anni dopo è passato alle giovanili dell’HSV, un tempo grande squadra ma oggi in declino.

    Vi è rimasto sei anni, crescendo nel vivaio e affermandosi come uno dei talenti difensivi migliori: a 16 anni già giocava nell’Under 19, affrontando ragazzi più grandi.

    Nel 2024, con il contratto scaduto, ha scelto di tornare vicino a casa firmando con il Werder Brema, storico rivale dell’Amburgo nel Nordderby, nonostante le offerte di club europei e la volontà dell’HSV di trattenerlo.

    "È fisicamente forte, incredibilmente veloce e versatile sia come difensore centrale che come centrocampista difensivo", ha dichiarato il direttore delle giovanili del Werder, Bjorn Schierenbeck, all'arrivo di Coulibaly. Che a quel punto giocava già nell'Under 17 tedesca.

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  • Karim Coulibaly Werder Bremen 2025-26Getty

    LA GRANDE OCCASIONE

    Le prestazioni di Coulibaly nel 2023/24, in cui si è diviso tra Under 17 (da capitano) e Under 19, hanno attirato grande interesse. Nell’agosto 2023 Karim ha siglato una tripletta da centrocampista difensivo contro il Viktoria Berlino, anticipando una rapida ascesa.

    Dopo aver pazientato per avere un’occasione al Werder, nel 2024/25 è diventato un elemento chiave dell’Under 19, vincendo la Coppa di Germania giovanile nel giorno del suo diciottesimo compleanno, dopo aver segnato in semifinale. Le sue prestazioni gli hanno permesso di allenarsi con la prima squadra e di essere convocato per la partita di Bundesliga contro il Wolfsburg nel marzo 2025, pur senza scendere in campo.

    Coulibaly nn ha dovuto aspettare molto per esordire: dopo aver firmato il primo contratto da professionista e convinto nel precampionato 2025, ha debuttato subentrando nella gara persa all'esordio contro l'Eintracht Francoforte. Una serie di infortuni in difesa gli ha poi spalancato le porte della prima squadra: è partito titolare contro il Bayer Leverkusen e, al 94’, ha siglato il pareggio con un tiro al volo dopo un rimbalzo sulla traversa, vivendo un vero sogno.

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  • Karim Coulibaly Werder Bremen 2025Getty Images

    COME STA ANDANDO

    Da allora Coulibaly è diventato un titolare fisso dei “Die Grun-Wiessen” grazie alla sua calma e alla sua abilità nel gioco di palla: nel 2025/26 ha saltato alcune partite di Bundesliga solo per squalifica o infortunio. A livello di nazionale, invece, ha esordito con l'Under 21 tedesca.

    Non è stato tutto rose e fiori: il Werder ha evitato la retrocessione per un soffio dopo tre mesi senza vittorie, da novembre a febbraio, che hanno portato all’addio dell’ex allenatore Horst Steffen. Nel periodo più critico Coulibaly è stato espulso per due falli nella pesante sconfitta contro lo Stoccarda ed è poi rimasto fuori un mese per un problema al bicipite femorale.

    Nonostante tutto, è rimasto un punto fermo della difesa a quattro e, una volta recuperato, ha contribuito alla risalita della squadra nel momento chiave della stagione sotto la guida di Daniel Thioune, subentrato a Steffen. Oggi il Werder ha sei punti di margine sul Wolfsburg, che occupa il posto dei playoff retrocessione.

  • SV Werder Bremen v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    I PRINCIPALI PUNTI DI FORZA

    Coulibaly ha le doti per diventare un difensore centrale d’élite. Calmo e sicuro, costruisce l’azione con passaggi corti o lanci lunghi di sinistro. Se non trova alternative, avanza palla al piede.

    Il suo fisico longilineo (190 cm) gli dà vantaggio nei duelli aerei e, a terra, ha già vinto 173 contrasti in Bundesliga grazie alle lunghe leve. Ottimo il senso della posizione, che lo porta spesso nel punto giusto al momento giusto. Nonostante l’altezza, non è lento e ha raggiunto i 33 km/h nel 2025/26.

    “Abbiamo grande fiducia in Karim - dichiarava l’ex allenatore del Werder Steffen prima del suo debutto da titolare - È bravo nelle situazioni uno contro uno, ha statura e sa costruire il gioco. È già molto composto per la sua età e, durante la preparazione, non si è fatto stressare, trovando sempre soluzioni”.

    Nonostante in questa stagione abbia giocato solo da centrale, Coulibaly è abbastanza versatile da poter agire anche come centrocampista, ruolo in cui le sue doti si adattano altrettanto bene.

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  • SV Werder Bremen v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    MARGINI DI MIGLIORAMENTO

    A soli 18 anni, Coulibaly è ancora un giocatore in divenire. Il suo stile difensivo moderno, basato su passaggi e gioco in avanti, ha già portato a errori costosi.

    Al debutto contro il Leverkusen ha sbagliato un passaggio che ha portato al goal di Schick; nel recente Nordderby contro l’Amburgo ha perso un duello a centrocampo che ha permesso a Glatzel di pareggiare. Thioune lo ha difeso: “Gli mancava il supporto. Stiamo parlando di un diciottenne ancora in fase di crescita contro un trentenne che sa esattamente come comportarsi".

    Coulibaly è stato superato in dribbling più volte e a dicembre ha ricevuto un rosso contro lo Stoccarda, segni di una maturità ancora in divenire. Ma per un ragazzo che continua comunque a mostrare talento, tutto ciò è normale.

  • Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    IL NUOVO... GABRIEL MAGALHÃES?

    Gabriel Magalhães, pilastro dell’Arsenal e come lui difensore centrale mancino, è un punto di riferimento per Coulibaly. Tra i migliori al mondo nel ruolo, il brasiliano eccelle nei duelli aerei e a terra, mostrando grinta, aggressività e interventi decisivi. Ed è efficace anche nell’impostazione dell’azione.

    Coulibaly ha ancora molta strada da fare per raggiungerlo, ma le sue qualità indicano che può puntare a quel modello. Attualmente nulla esclude che il giovane tedesco diventi un centrale di alto livello con caratteristiche simili.

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  • SV Werder Bremen v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    IL FUTURO

    Con la stagione quasi finita e la salvezza in Bundesliga quasi certa, il Werder Brema pensa al futuro di Coulibaly. Il club potrebbe cedere il difensore a fine anno.

    Secondo i media tedeschi, diversi top club europei lo hanno osservato per tutta la stagione 2025/26 e sia il club che il giocatore si aspettano una cessione già quest’estate.

    Di recente il responsabile della prima squadra del Werder, Peter Niemeyer, ha dichiarato a Kicker: "Siamo consapevoli dei movimenti intorno al giocatore, ma al momento non sappiamo quali saranno i prossimi passi. È chiaro che un giocatore così attiri grande interesse".

    Su di lui ci sarebbero Chelsea, Manchester United, PSG, Newcastle, Napoli e Marsiglia. Il contratto del giocatore scade tra tre anni, perciò il Werder, in posizione di forza, potrebbe chiedere fino a 50 milioni di euro, cifra che ne farebbe la cessione più cara della storia del club. Un nome da seguire con attenzione in questa sessione di mercato.