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Frosinone Calcio v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Tutti vogliono Palmisani: Juventus, Inter, Milan e la Premier League sul gioiello italiano del Frosinone

Serie A
L. Palmisani

Il portiere del Frosinone è uno dei talenti italiani del momento: protagonista in Serie A e con l'Under 21, il suo futuro è in una big.

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Lorenzo Palmisani si è preso definitivamente la scena prima della sosta, con una partita 'alla Buffon' contro il Como.

Ma anche durante la pausa il suo nome è rimasto in hype, anche grazie alle prestazioni con l'Under 21 con cui ha conquistato la qualificazione ai prossimi Europei di categoria.

  • LA JUVENTUS LO VOLEVA GIA' COME VICE VICARIO

    I bianconeri sono forse i primi ad aprire la lista di club interessanti a Palmisani.

    Anche perché, prima dell'acquisto di Grabara, la Juventus ha pensato proprio al portiere del Frosinone come vice Vicario.

    La conferma è arrivata dall'agente del calciatore, Pastorello: "La Juve ha avuto quel momento dove poteva decidere se prenderlo come secondo da mettere dietro a Vicario, che sarebbe stata assolutamente un’opportunità. Ma quando tra le mani hai un ragazzo così giovane e così bravo devi farlo giocare. Mesi fa la Juve ha avuto un approccio, vedremo se confermeranno il loro interesse".

    Palmisani, che ha un contratto in scadenza nel 2031, ha una valutazione di circa 15 milioni di euro. Il suo ingaggio è di circa 280 mila euro annui. Cifre che rientrano nei parametri economici della Juventus, che a oggi non ha certezze in porta per il 2027: Vicario e Grabara (out tutta la stagione per un grave infortunio al ginocchio) sono in prestito, Neto ha firmato un contratto fino a giugno. L'unico portiere di proprietà, Di Gregorio, attualmente al Bournemouth, non rientra nei piani.

  • LE VOCI SUL MILAN, CHE PERO' HA ANCHE TORRIANI

    Nelle ultime ore per Palmisani è uscito il nome del Milan. A oggi i rossoneri credono in Mike Maignan, che lo scorso gennaio ha rinnovato il contratto fino al 2031, Palmisani piace ma non è considerato una priorità. Anche perché alle spalle del francese c'è Torriani, sul quale i rossoneri vogliono puntare per il futuro.


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  • "OSSERVATORI DELL'INTER"

    Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, ha poi rivelato che a visionare Palmisani siano venuti anche alcuni osservatori dell'Inter.

    I nerazzurri sono l'ennesima big italiana a mostrare interesse per il gioiello italiano del Frosinone, ma lo stesso Stirpe ha confermato che di contatti concreti per adesso non ce ne sono stati.

    In estate, però, è molto probabile che qualcosa si muoverà, magari anche dall'estero.

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  • C'E ANCHE LA PREMIER

    L'agente Pastorello ha infatti tenuta aperte anche le porte della Premier League, un campionato che negli ultimi anni ha preso in grande considerazione i talenti italiani.

    Già nell'ultima sessione di mercato sarebbero arrivate diverse chiamate dall'Inghilterra per Palmisani. Di sicuro, se continuerà così, difficilmente lo rivedremo a Frosinone nella prossima stagione.

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