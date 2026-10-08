Tutti vogliono Palmisani: Juventus, Inter, Milan e la Premier League sul gioiello italiano del Frosinone

I bianconeri sono forse i primi ad aprire la lista di club interessanti a Palmisani.

Anche perché, prima dell'acquisto di Grabara, la Juventus ha pensato proprio al portiere del Frosinone come vice Vicario.

La conferma è arrivata dall'agente del calciatore, Pastorello: "La Juve ha avuto quel momento dove poteva decidere se prenderlo come secondo da mettere dietro a Vicario, che sarebbe stata assolutamente un’opportunità. Ma quando tra le mani hai un ragazzo così giovane e così bravo devi farlo giocare. Mesi fa la Juve ha avuto un approccio, vedremo se confermeranno il loro interesse".

Palmisani, che ha un contratto in scadenza nel 2031, ha una valutazione di circa 15 milioni di euro. Il suo ingaggio è di circa 280 mila euro annui. Cifre che rientrano nei parametri economici della Juventus, che a oggi non ha certezze in porta per il 2027: Vicario e Grabara (out tutta la stagione per un grave infortunio al ginocchio) sono in prestito, Neto ha firmato un contratto fino a giugno. L'unico portiere di proprietà, Di Gregorio, attualmente al Bournemouth, non rientra nei piani.