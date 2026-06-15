Tutti pazzi per Ayyoub Bouaddi: la stella del Marocco e del Lille che Allegri aveva chiesto al Milan

È forse la prima, vera, rivelazione di questi Mondiali, il giocatore sulla bocca di tutti dopo la scintillante prestazione contro il Brasile: Ayyoub Bouaddi si è preso la scena a New York, dominando in lungo e in largo contro avversari del calibro di Casemiro, Bruno Guimaraes, Paqueta e Fabinho. Il centrocampista del Marocco ha dato sfoggio delle sue doti da all-around player, schermando la difesa e contribuendo allo sviluppo della manovra con personalità da veterano, nonostante sulla carta d'identità ci sia scritto 2007 come anno di nascita.