È forse la prima, vera, rivelazione di questi Mondiali, il giocatore sulla bocca di tutti dopo la scintillante prestazione contro il Brasile: Ayyoub Bouaddi si è preso la scena a New York, dominando in lungo e in largo contro avversari del calibro di Casemiro, Bruno Guimaraes, Paqueta e Fabinho. Il centrocampista del Marocco ha dato sfoggio delle sue doti da all-around player, schermando la difesa e contribuendo allo sviluppo della manovra con personalità da veterano, nonostante sulla carta d'identità ci sia scritto 2007 come anno di nascita.
Tutti pazzi per Ayyoub Bouaddi: la stella del Marocco e del Lille che Allegri aveva chiesto al Milan
18 ANNI E UNA PERSONALITÀ DA VETERANO
Una prestazione da MVP, che ha acceso i riflettori sul talento del Lille, che in questa stagione è diventato sempre più centrale nella squadra allenata da Bruno Genesio. Lanciato in prima squadra da Fonseca nel 2023, Ayyoub ha progressivamente scalato posizioni, fino a diventare una colonna dei "Mastini".
Leadership, sicurezza nelle giocate, uno spiccato senso della posizione: Bouaddi, nonostante non abbia ancora compiuto 19 anni, è già un punto di riferimento per i compagni, sia nel club, che nella Nazionale.
DALLE GIOVANILI FRANCESI AL MAROCCO
Nato a Senlis, nel nord della Francia, da genitori di origini marocchine, Ayyoub ha percorso tutta la trafila delle nazionali giovanili francesi, dall'Under 15 fino all'Under 21, indossando anche la fascia di capitano in un paio di occasioni.
Poco prima dei Mondiali ha deciso di accettare la proposta della Federazione marocchina, che lo ha corteggiato a lungo per poterlo avere a disposizione negli States.
Ha debuttato a fine maggio nell'amichevole contro il Burundi, venendo utilizzato sempre dal primo minuto anche nei test contro Madagascar e Norvegia, prima del debutto ai Mondiali contro il Brasile.
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IL LILLE HA GIÀ FISSATO IL PREZZO: 70 MILIONI DI EURO
Su Bouaddi è forte, da tempo, l'interesse dell'Arsenal, che, come raccontato nei giorni scorsi, sta cercando di intensificare il pressing per anticipare la concorrenza, con il Paris Saint-Germain considerato il più grande pericolo nella corsa al gioiello marocchino.
Il Lille però non ha intenzione di concedere sconti sul cartellino del ragazzo, valutato non meno di 70 milioni di euro, cifra che potrebbe addirittura salire nelle prossime settimane qualora Bouaddi dovesse confermare quanto di buono fatto vedere contro il Brasile.
ALLEGRI LO VOLEVA AL MILAN
Tra i suoi estimatori, come confermato da Gianluca Di Marzio nell'ultimo episodio del suo podcast, c'è Massimiliano Allegri, che avrebbe chiesto espressamente l'acquisto di Bouaddi la scorsa estate.
"L'anno scorso, quando Massimiliano Allegri preparò una lista di rinforzi per il Milan, a centrocampo c'era il nome di Bouaddi. Allegri con il suo staff di scouting aveva già inserito il centrocampista in quello che sarebbe stato secondo lui il centrocampo del futuro. Boadie rappresentava una grande occasione in quel momento, il Milan però in quel reparto aveva già preso Ricci. Poi Modric e Jashari, prima di Rabiot, completarono il centrocampo. Insomma , il nome di Bouaddi fu segnalato nelle liste da parte di Allegri e del suo staff, ma il Milan decise che in quel ruolo evidentemente non c'era la possibilità o l'esigenza di dover intervenire".
E chissà che adesso non possa fare il nome di Bouaddi anche a De Laurentiis per il nuovo Napoli...
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