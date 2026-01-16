La verità è che Maignan è super dall'inizio della stagione. In estate doveva andare via, senza le coppe la cessione sembrava una questione di tempo, il Chelsea è andato a tanto così dal portarlo via a Milano e fare di lui un nuovo blue. Ma non è successo.

Maignan, da quel momento, ha pensato solo al campo. Senza farsi influenzare dalla questione contrattuale costantemente in sospeso e dal fatto di essere potenzialmente entrato nell'ultimo anno al Milan, con tutti i dubbi possibili su un futuro che si sarebbe potuto snodare in egual misura dentro o fuori San Siro.

Tanti, tantissimi i punti portati da Maignan al Milan. Il calcio di rigore parato al romanista Dybala. Quello respinto a Calhanoglu nel derby. Ma anche il clamoroso volo sul laziale Gila dopo pochi minuti dall'inizio della sfida di fine novembre: un miracolo vero e proprio. Senza dimenticare l'uscita fulminea su Kean, pochi giorni fa: si era in pieno recupero, segnando la Fiorentina avrebbe vinto la partita.

Una decina di punti, forse anche di più, recupero col Como compreso: questo è il bottino che Maignan da solo ha regalato al Milan. Che senza di lui, ça va sans dire, stazionerebbe un pochino più in basso in classifica. Il che non è mica un delitto, beninteso: un portiere è lì per parare, e se è bravissimo come Mike, meglio ancora.