Come un'ombra gigantesca, come un dominatore. Sul Sinigaglia si è stagliata la figura del re di Como-Milan. Che per alcuni è stato Adrien Rabiot, autore della doppietta decisiva, ma per molti altri porta il nome e il cognome di Mike Maignan.
Il portiere francese ha estratto dal cilindro l'ennesima prestazione super di una stagione anch'essa super. Con una serie di parate dal difficile al sensazionale si è guadagnato la palma di migliore in campo ex aequo con il connazionale. Uno ha determinato il risultato in un'area, l'altro nell'area opposta.
Perché il Maignan versione 2025/2026 è così: super, appunto. Anche se ha il contratto in scadenza. Anche se a giugno, al netto di una trattativa che nelle ultime settimane è decollata nel modo giusto, potrebbe ancora cambiare aria a zero. Quando in pochi se lo sarebbero attesi, Mike è tornato Magic per davvero.