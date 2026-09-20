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Real Betis v RCD Mallorca - LaLiga SantanderGetty Images Sport
Marco Trombetta

Tutti i nomi per sostituire Grabara alla Juventus: gli svincolati Neto e Sergio Rico, Radu dalla Next Gen e non solo

Serie A
Juventus

Chi prende la Juventus al posto dell'infortunato Grabara? I nomi proposti dai portieri svincolati e la soluzione Radu dalla Next Gen.

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Il portiere della Juventus continua a essere un caso, anche dopo la chiusura del mercato e gli arrivi di Vicario e Grabara per sostituire Di Gregorio e Perin.

Tutto sistemato, se non fosse che il polacco, dopo l'esordio col NEC, si è lesionato il crociato e salterà praticamente tutto il resto della stagione. E dunque ci risiamo, la Juve è nuovamente alla ricerca di un portiere per sostituire Grabara come vice Vicario.

Ecco una lista di nomi tra i portieri svincolati, senza escludere però l'opzione interna.

  • RCD Mallorca v Deportivo Alaves - La Liga SantanderGetty Images Sport

    SERGIO RICO

    Tra gli svincolati è sicuramente il profilo di maggiore spessore internazionale.

    Per anni è stato titolare e protagonista con la maglia del Siviglia, prima della parentesi in prestito al Fulham e del trasferimento al PSG, che ha coinciso con la sua flessione di carriera.

    Nel maggio 2023 è stato vittima di un grave incidente a cavallo che lo ha tenuto in coma indotto per circa un mese. Tornato in campo, non è riuscito più a ritagliarsi spazio al PSG, retrocedendo persino a terzo portiere della squadra parigina.

    Arrivato al Maiorca nel gennaio 2022, sembrava potesse rilanciarsi ad alti livelli, ma la retrocessione del club lo ha penalizzato ulteriormente e alla fine Sergio Rico è rimasto svincolato. Nelle ultime tre stagioni ha disputato appena 7 partite con l'Al-Gharafa in Qatar prima di rimanere nuovamente senza contratto.

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  • Juventus FC v SSC Napoli - TIM CupGetty Images Sport

    NETO

    Due stagioni alla Juventus come vice Buffon e 22 presenze complessive tra campionato e coppe.

    Neto è un profilo di grande esperienza che i bianconeri conoscono benissimo e riportare a Torino il brasiliano, oggi 37enne potrebbe essere un'opzione.

    Titolare col Valencia, poi vice al Barcellona e di nuovo titolare al Bournemouth prima di una breve esperienza da vice all'Arsernal e il ritorno in patria, al Botafogo, dove comunque si è ritagliato il suo spazio nonostante non fosse il portiere titolare.

    Rispetto a Sergio Rico, nonostante abbia quattro anni in più, Neto ha il vantaggio di conoscere Torino e la Serie A, oltre che un ritmo partita che manca da tempo allo spagnolo.

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  • BRUNO VARELA, CRAGNO, CILLESSEN E GLI ALTRI NOMI

    Più distanti, in questo momento, gli altri papabili nomi tra gli svincolati.

    C'è Bruno Varela che vanta diverse stagioni da titolare nel campionato portoghese e che nell'ultima stagione è stato il titolare dell'Al-Hazem in Arabia Saudita prima dell'infortunio.

    C'è poi Cragno che da vice può essere un nome spendibile, forte dei tanti anni d'esperienza accumulati in Serie A, anche se nelle ultime stagioni ha giocato pochissimo tra infortuni e scelte tecniche. Ha concluso da titolare il campionato 24/25 con la Sampdoria in Serie B, poi ha fatto il secondo al Sudtirol nell'ultima stagione.

    Cillessen lo conosciamo benissimo: tanti anni da titolare all'Ajax, poi Barcellona, Valencia e un ultima stagione da primo portiere al Las Palmas nella Liga prima di fare il secondo al NEC in Olanda. Da valutare, però, la tenuta fisica.

    Infine altri due nomi che conoscono la Serie A come Alfred Gomis (lo scorso anno ha giocato qualche partita al Palermo) e Benjamin Siegrist che nelle precedenti stagioni è stato il secondo del Genoa.

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  • AS Roma v Juventus - Serie A & B U17 Semi-finalGetty Images Sport

    RADU DALLA NEXT GEN

    E se il mercato degli svincolati non dovesse offrire soluzioni soddisfacenti, ecco che può tornare di moda il nome di Roberto Radu.

    Il 19enne italo-rumeno è attualmente il portiere titolare della Next Gen, ma Spalletti lo ha inserito anche nella Lista Serie A della Juventus.

    La sua promozione, come vice Vicario, potrebbe dunque non essere così improbabile allo stato attuale delle cose. Del resto si tratta di un talento assai apprezzato dallo stesso Spalletti e che la Juve ha blindato con un contratto fino al 2028.

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