Tutti i nomi per sostituire Grabara alla Juventus: gli svincolati Neto e Sergio Rico, Radu dalla Next Gen e non solo

Più distanti, in questo momento, gli altri papabili nomi tra gli svincolati.
C'è Bruno Varela che vanta diverse stagioni da titolare nel campionato portoghese e che nell'ultima stagione è stato il titolare dell'Al-Hazem in Arabia Saudita prima dell'infortunio.
C'è poi Cragno che da vice può essere un nome spendibile, forte dei tanti anni d'esperienza accumulati in Serie A, anche se nelle ultime stagioni ha giocato pochissimo tra infortuni e scelte tecniche. Ha concluso da titolare il campionato 24/25 con la Sampdoria in Serie B, poi ha fatto il secondo al Sudtirol nell'ultima stagione.
Cillessen lo conosciamo benissimo: tanti anni da titolare all'Ajax, poi Barcellona, Valencia e un ultima stagione da primo portiere al Las Palmas nella Liga prima di fare il secondo al NEC in Olanda. Da valutare, però, la tenuta fisica.
Infine altri due nomi che conoscono la Serie A come Alfred Gomis (lo scorso anno ha giocato qualche partita al Palermo) e Benjamin Siegrist che nelle precedenti stagioni è stato il secondo del Genoa.