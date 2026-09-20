Tutti i nomi per sostituire Grabara alla Juventus: gli svincolati Neto e Sergio Rico, Radu dalla Next Gen e non solo

Tra gli svincolati è sicuramente il profilo di maggiore spessore internazionale.

Per anni è stato titolare e protagonista con la maglia del Siviglia, prima della parentesi in prestito al Fulham e del trasferimento al PSG, che ha coinciso con la sua flessione di carriera.

Nel maggio 2023 è stato vittima di un grave incidente a cavallo che lo ha tenuto in coma indotto per circa un mese. Tornato in campo, non è riuscito più a ritagliarsi spazio al PSG, retrocedendo persino a terzo portiere della squadra parigina.

Arrivato al Maiorca nel gennaio 2022, sembrava potesse rilanciarsi ad alti livelli, ma la retrocessione del club lo ha penalizzato ulteriormente e alla fine Sergio Rico è rimasto svincolato. Nelle ultime tre stagioni ha disputato appena 7 partite con l'Al-Gharafa in Qatar prima di rimanere nuovamente senza contratto.