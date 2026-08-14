Un'operazione in uscita, una in entrata. Il mantra del Napoli - e non solo - durante il mercato estivo è sempre stato chiaro. Ed in effetti gli azzurri sono riusciti a combinare qualcosa: Lukaku è andato al Fenerbahçe ed è in arrivo Badiashile dal Chelsea.

Però il lavoro da fare è ancora parecchio. Più in uscita che in entrata, a dire il vero. Anche perché è difficile immaginarsi scossoni davvero potenti, e soprattutto in ampio numero, in una rosa che è pur sempre reduce da un biennio da primo e secondo posto, oltre a una Supercoppa Italiana messa in bacheca.

I cosiddetti esuberi saranno fondamentali per un altro o altri due acquisti. Sempre che il Napoli riesca a piazzarli. Il vero lavoro del ds Manna, a poco più di due settimane dalla conclusione della finestra di mercato, sarà questo.







