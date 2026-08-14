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Noa Lang Lucca NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Tutti gli esuberi che possono sbloccare il mercato del Napoli: da Noa Lang a Lucca, da Ngonge a Cajuste, chi può andare via

Calciomercato
Serie A
Napoli

Gli azzurri hanno ceduto Lukaku al Fenerbahçe e stanno per accogliere Badiashile dal Chelsea, ma il lavoro da fare è ancora parecchio: cosa può succedere nell'ultima parte del mercato.

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Un'operazione in uscita, una in entrata. Il mantra del Napoli - e non solo - durante il mercato estivo è sempre stato chiaro. Ed in effetti gli azzurri sono riusciti a combinare qualcosa: Lukaku è andato al Fenerbahçe ed è in arrivo Badiashile dal Chelsea.

Però il lavoro da fare è ancora parecchio. Più in uscita che in entrata, a dire il vero. Anche perché è difficile immaginarsi scossoni davvero potenti, e soprattutto in ampio numero, in una rosa che è pur sempre reduce da un biennio da primo e secondo posto, oltre a una Supercoppa Italiana messa in bacheca.

I cosiddetti esuberi saranno fondamentali per un altro o altri due acquisti. Sempre che il Napoli riesca a piazzarli. Il vero lavoro del ds Manna, a poco più di due settimane dalla conclusione della finestra di mercato, sarà questo.


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  • QUALE FUTURO PER NOA LANG E LUCCA

    Noa Lang, ad esempio, è uno di quelli più richiesti sul mercato. Nelle ultime ore si è parlato dell'Atalanta, operazione che comunque risulta complessa per la diversità di vedute sulla formula: la Dea lo vorrebbe in prestito, i partenopei preferiscono una cessione a titolo definitivo.

    La sensazione, in ogni caso, è che se davvero il Napoli deciderà di fare a meno di Lang entro la fine del mercato (e tutto porta a pensare che sarà così), un acquirente lo troverà: che si tratti dell'Ajax, interessato da diverso tempo, oppure del Galatasaray, a sua volta alla ricerca di un esterno offensivo e con Noa di nuovo nei pensieri dopo il prestito di gennaio.

    Più complicata sembra invece essere un'uscita di Lorenzo Lucca, che peraltro sta dimostrando in amichevole di voler convincere Allegri a tenerlo in rosa. Si è parlato di Lazio negli ultimi giorni, ma è una pista fredda.

    Il futuro di Lucca diventa fondamentale anche per un altro motivo: l'intreccio con Gabriel Jesus. Il Napoli è fortemente interessato al brasiliano, che però non potrebbe arrivare in Italia senza una partenza contemporanea dell'ex centravanti dell'Udinese.

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  • Ngonge Napoli GenoaGetty Images

    DA CAJUSTE A NGONGE: GLI ALTRI

    In lizza per una cessione ci sono altri elementi che attualmente fanno parte del gruppo gestito da Allegri, ma che entro il 1° settembre dovrebbero cambiare squadra. Almeno nei piani di dirigenza e allenatore.

    Tra questi c'è Cyril Ngonge, diviso tra Torino ed Espanyol nel 2025/26. Il mancino è tornato alla base, non rientra nei progetti di Allegri e ripartirà. Qualche scenario si è aperto negli ultimi giorni: il Parma, ma anche il Monza.

    Su Jens Cajuste, pure lui tornato da un prestito (all'Ipswich Town), c'è il Torino. Trattativa calda, molto calda: dovrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto, per un totale di sei milioni e mezzo circa.

    In uscita c'è anche Walid Cheddira, rientrato da Lecce. Il centravanti marocchino dovrebbe scendere in Serie B: il Pisa lo aspettava, ma il Verona pare essere balzato il pole e ora è pronto a rinforzare con lui il proprio reparto offensivo.

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  • IL CASO LINDSTROM

    E Jesper Lindstrom che fine farà? Di certo non andrà più allo Schalke 04, come era nei piani del Napoli dopo l'accordo tra i due club raggiunto alla fine di agosto.

    Alla fine quell'operazione non si è chiusa, una fumata nera clamorosa che ha portato il Napoli a emettere un duro comunicato nei confronti dei tedeschi. Ma Lindstrom, che pure sembrava poter ricevere una chance da mezzala con Allegri, non ha più giocato nel precampionato partenopeo e rimane in uscita.

    Difficile però che la destinazione possa essere il Brondby, sua ex squadra, che a lui ha pensato negli ultimi giorni salvo fare un passo indietro di fronte al suo ingaggio.

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  • Anguissa NapoliGetty Images

    CHI NON LASCIA IL NAPOLI

    Se in tanti hanno la valigia pronta e un piede sull'uscio di Castel Volturno, c'è anche chi il Napoli non lo lascerà. Nomi ben più grossi e importanti, s'intende.

    Il numero uno è Frank Anguissa, autore di un ottimo precampionato dopo le enormi difficoltà fisiche della scorsa stagione. Si è tornati a parlare di Sunderland, ma la trattativa col Napoli per il rinnovo del contratto fino al 2030 (quello attuale scadrà tra meno di un anno) sta procedendo e dovrebbe arrivare a un finale felice.

    A meno di sorprese, considerando come l'inizio del campionato sia alle porte e la fine del mercato pure, non se ne andranno neppure i due portieri: né Alex Meret né Vanja Milinkovic-Savic. Anche se la Juventus un nuovo numero 1 non l'ha ancora trovato, quindi occhio sempre alla situazione del serbo.

    Difficile anche pensare a una partenza di Luca Marianucci, che in teoria sarebbe potuto partire nuovamente per acquisire maggiore esperienza ma nella pratica ha scoraggiato qualsiasi possibile pretendente con un infortunio che lo terrà lontano dai campi fino a ottobre.

    Non dovrebbe muoversi neppure Pasquale Mazzocchi, che continuerà a essere il vice Di Lorenzo, così come Rafa Marin: impossibile pensare a un'uscita in una difesa già ridotta all'osso, nonostante l'arrivo ormai imminente di Badiashile.

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