Tutte le grane della Juventus a ritiro già cominciato: da Di Gregorio agli attaccanti e gli esuberi, quanto lavoro per Carnevali e Massara

Se il portiere è una spina, nondimeno lo è l'attaccante. Che al momento non c'è, però. Nel senso che Dusan Vlahovic ha lasciato la compagnia dopo il mancato accordo per il rinnovo del contratto.

Ci sono Jonathan David e Lois Openda, questo sì. Ma questo a Torino non è granché di aiuto, considerando il rendimento offerto dal canadese e dal belga durante una stagione che, per entrambi, ha proposto molte più delusioni che soddisfazioni.

In quella lavatrice impazzita che è il mercato, tanti sono i nomi accostati alla Juventus da prima che il mercato si aprisse ufficialmente. Due in particolare: Alexander Sorloth sembrava il più vicino, Randal Kolo Muani è il preferito. Ma quest'ultimo, come ammesso da Carnevali, ha cifre troppo elevate.

Attualmente David è l'attaccante titolare della Juve di Spalletti versione 2026/27. Ma, come per la porta, qualcosa andrà fatto sì o sì. E intanto il tempo passa e il ritiro è cominciato.