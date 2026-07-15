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Stefano Silvestri

Tutte le grane della Juventus a ritiro già cominciato: da Di Gregorio agli attaccanti e gli esuberi, quanto lavoro per Carnevali e Massara

Calciomercato
Serie A
Juventus

I bianconeri, senza i giocatori impegnati ai Mondiali, si sono ritrovati nei giorni scorsi alla Continassa per dare il via al precampionato. E intanto sabato è già in programma la prima amichevole contro il Basilea.

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La Juventus ha già cominciato a lavorare. Il ritiro è iniziato, sabato è in programma la prima amichevole contro il Basilea. Poco meno di due mesi dopo la delusione del mancato approdo in Champions League, si riparte.

Ma si riparte tra i problemi, a Torino più che da altre parti. Perché il sesto posto finale porta con sé una serie di considerazioni su una rosa che non è semplicemente da ritoccare: è da rimodellare pesantemente per riportare il club quantomeno nelle prime quattro posizioni.

Fino a questo momento è cambiata parte della dirigenza, che ha accolto gli arrivi di Giovanni Carnevali e Frederic Massara. Mentre il volto nuovo della rosa è solo uno: l'ex genoano Jeff Ekhator. Il cui futuro, peraltro, è ancora da scrivere.

I problemi? Sono invece tanti, come detto. In più zone del campo, in più ambiti. Il che, a tre giorni dal primo impegno stagionale e a poco più di un mese dall'inizio del nuovo campionato, non è esattamente il miglior auspicio possibile.


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  • Di GregorioGetty Images

    LA QUESTIONE PORTIERE

    Che alla Juventus serva un nuovo portiere lo sanno anche i muri. Ma intanto in rosa è ancora presente Michele Di Gregorio, criticatissimo nella passata stagione per una serie di errori che alla fine si sono rivelati fatali.

    L'ex monzese, il cui agente ha peraltro attaccato la società nei giorni scorsi, non rimarrà a Torino. Ma intanto tutto tace sia per quanto riguarda la sua cessione, sia per quanto riguarda il profilo del potenziale sostituto tra i pali di Luciano Spalletti.

    L'Aston Villa ha appena dichiarato di volersi tenere stretto il Dibu Martinez, protagonista al Mondiale con l'Argentina. In precedenza era già saltato Alisson. Rimangono gli altri vecchi pallini bianconeri, da Vicario al napoletano Milinkovic-Savic. Ma così è dura.

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  • CHI ARRIVA IN ATTACCO?

    Se il portiere è una spina, nondimeno lo è l'attaccante. Che al momento non c'è, però. Nel senso che Dusan Vlahovic ha lasciato la compagnia dopo il mancato accordo per il rinnovo del contratto.

    Ci sono Jonathan David e Lois Openda, questo sì. Ma questo a Torino non è granché di aiuto, considerando il rendimento offerto dal canadese e dal belga durante una stagione che, per entrambi, ha proposto molte più delusioni che soddisfazioni.

    In quella lavatrice impazzita che è il mercato, tanti sono i nomi accostati alla Juventus da prima che il mercato si aprisse ufficialmente. Due in particolare: Alexander Sorloth sembrava il più vicino, Randal Kolo Muani è il preferito. Ma quest'ultimo, come ammesso da Carnevali, ha cifre troppo elevate.

    Attualmente David è l'attaccante titolare della Juve di Spalletti versione 2026/27. Ma, come per la porta, qualcosa andrà fatto sì o sì. E intanto il tempo passa e il ritiro è cominciato.

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    QUANTI ESUBERI

    Diversi volti presentatisi alla Continassa per dare il via al precampionato non hanno hanno fatto sorridere i tifosi presenti. Volti noti, volti che per l'ennesima estate sono e saranno alla ricerca di una destinazione.

    Da Douglas Luiz ad Arthur, passando per Arek Milik: difficile pensare a una loro permanenza alla Juve. I primi due sono andati più volte in prestito negli ultimi tempi, il terzo è stato bloccato a Torino dall'incredibile serie di infortuni da cui è stato colpito. C'è anche lo stesso Openda, un altro in partenza.

    Da capire inoltre quale sarà il destino di Nico Gonzalez, un altro esubero. Anche se il caso dell'ex viola, attualmente impegnato ai Mondiali, è diverso: lui ha già deciso di voler rimanere all'Atletico Madrid nonostante l'obbligo di riscatto da parte dei Colchoneros non sia scattato.

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  • COSA FARE CON CAMBIASO?

    Tra i protagonisti più negativi del 2025/26, tanto da perdere spazio anche in Nazionale, Andrea Cambiaso è stato più volte chiacchierato sul mercato. Ma è ancora lì, pronto a ripartire con la Juventus.

    Le voci sul Barcellona non hanno portato a niente così come in precedenza quelle sul Manchester City. Idem il possibile scambio con Jackson del Chelsea. Mentre l'Inter ha cercato e continua a cercare altri profili dopo l'addio di Dumfries, e un approdo a Milano pare poco probabile.

    Le soluzioni, qui, sono due: o Cambiaso viene ceduto, o resta e dovrà giocoforza migliorare il proprio rendimento. Impossibile pensare a un'altra annata come la scorsa. E intanto il Basilea rappresenterà la prima di tante sfide per dimostrare di essere ancora da Juve.

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