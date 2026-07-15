Tutte le grane della Juventus a ritiro già cominciato: da Di Gregorio agli attaccanti e gli esuberi, quanto lavoro per Carnevali e Massara

La Juventus ha già cominciato a lavorare. Il ritiro è iniziato, sabato è in programma la prima amichevole contro il Basilea. Poco meno di due mesi dopo la delusione del mancato approdo in Champions League, si riparte.
Ma si riparte tra i problemi, a Torino più che da altre parti. Perché il sesto posto finale porta con sé una serie di considerazioni su una rosa che non è semplicemente da ritoccare: è da rimodellare pesantemente per riportare il club quantomeno nelle prime quattro posizioni.
Fino a questo momento è cambiata parte della dirigenza, che ha accolto gli arrivi di Giovanni Carnevali e Frederic Massara. Mentre il volto nuovo della rosa è solo uno: l'ex genoano Jeff Ekhator. Il cui futuro, peraltro, è ancora da scrivere.
I problemi? Sono invece tanti, come detto. In più zone del campo, in più ambiti. Il che, a tre giorni dal primo impegno stagionale e a poco più di un mese dall'inizio del nuovo campionato, non è esattamente il miglior auspicio possibile.
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