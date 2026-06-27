Tutte le cifre record di Goncalo Ramos al Milan: costo, stipendio e commissioni

Gerry Cardinale ha ufficialmente stravolto il Milan. E dopo oltre tre settimane di progetti naufragati e rifiuti, ha dato il via ad una rivoluzione che sta già vedendo immediatamente i propri frutti. Non è arrivato un ds e non arriverà un ad già navigato a livello calcistico, ma è arrivato Ruben Amorim in panchina e, attorno a lui, verrà costruito dal gruppo di lavoro composto dal neo ad Calvelli, da Gerry Cardinale stesso e dagli uomini dei dati promossi internamente, una rosa che dovrà essere competitiva fin da subito.

La squadra mercato ha scelto di instaurare un rapporto diretto con il super-agente portoghese Jorge Mendes e questa mossa ha già portato il primo, importantissimo e soprattutto tanto atteso, acquisto di questa campagna estiva. A Milano arriverà presto un nuovo centravanti, ancora giovane dato che ha solo 25 anni, ma con tanta esperienza internazionale sulle spalle. Dal PSG, a cifre record, arriverà Gonçalo Ramos.

E proprio le cifre di questa super-operazione segnano un punto di svolta per questa società.



