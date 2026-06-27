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Goncalo Ramos PSGGetty Images
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Tutte le cifre record di Goncalo Ramos al Milan: costo, stipendio e commissioni

Calciomercato
Milan
G. Ramos
Paris Saint-Germain

Analizziamo il colpo da record del Milan: costo del cartellino, ingaggio e commissioni, tutto sull'arrivo di Goncalo Ramos.

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Gerry Cardinale ha ufficialmente stravolto il Milan. E dopo oltre tre settimane di progetti naufragati e rifiuti, ha dato il via ad una rivoluzione che sta già vedendo immediatamente i propri frutti. Non è arrivato un ds e non arriverà un ad già navigato a livello calcistico, ma è arrivato Ruben Amorim in panchina e, attorno a lui, verrà costruito dal gruppo di lavoro composto dal neo ad Calvelli, da Gerry Cardinale stesso e dagli uomini dei dati promossi internamente, una rosa che dovrà essere competitiva fin da subito.

La squadra mercato ha scelto di instaurare un rapporto diretto con il super-agente portoghese Jorge Mendes e questa mossa ha già portato il primo, importantissimo e soprattutto tanto atteso, acquisto di questa campagna estiva. A Milano arriverà presto un nuovo centravanti, ancora giovane dato che ha solo 25 anni, ma con tanta esperienza internazionale sulle spalle. Dal PSG, a cifre record, arriverà Gonçalo Ramos.

E proprio le cifre di questa super-operazione segnano un punto di svolta per questa società.


  • IL RUOLO DI MENDES

    Un'operazione che, inevitabilmente, porta proprio il marchio di Mendes, agente di Gonçalo Ramos, ma anche esperto mediatore e con rapporti consolidati in quel di Parigi e con il proprietario del PSG Nasser Al-Khelaifi.


    La sua Gestifute gestisce infatti anche Vitinha, Joao Neves, Zaire-Emery, Barcola ed ha aiutato l'intermediazione della AS1 (la stessa angezia di Amorim) per Nuno Mendes. E Mendes, come riportato da Fabrizio Romano, è stato in gran segreto proprio in Italia, a Milano, per portare a vanti insieme a Cardinale l'operazione Gonçalo Ramos.

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  • SI PARTE DA 74 MILIONI!

    Il Milan per Gonçalo Ramos ha messo sul piatto una cifra che nessuno poteva ipotizzare fino a qualche settimana fa, soprattutto senza i soldi e gli introiti della Champions League.


    L'operazione è stata impostata, secondo Fabrizio Romano, sulla base di 74 milioni di euro di parte fissa a cui si aggiungono ulterioribonus in favore del Paris Saint Germain. Se tutti i bonus andranno in porto si sfonderà quota 80 milioni di euro.


    Un'operazione storica per i rossoneri perché supererà e di molto l'acquisto più pagato di sempre finora, ovvero i 49 milioni di euro di Rafael Leao dal Lille.


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  • IL PIÙ PAGATO DELLA ROSA

    Gonçalo Ramos sarà anche il giocatore più pagato della rosa milanista una volta entrato a Milanello. L'accordo per lo stipendio è stato trovato sulla base di 7 milioni di euro netti a stagione che lo portano a tutti gli effetti in cima al monte ingaggi rossonero. Attualmente quel posto era occupato da Rafael Leao che è sì il più pagato, ma arriva a 7 milioni ma soltanto attraverso i bonus.

  • OCCHIO ALLE COMMISSIONI

    Infine, anche se il dato si scoprirà soltanto alla pubblicazione del prossimo bilancio, a queste cifre dovrà essere sommata anche la cifra legata alle commissioni per lo stesso Mendes che, c'è da scommetterci, non saranno a basso impatto.

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