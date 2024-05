Tutino in Nazionale? Ne parla anche Spalletti: “Lo conosco bene, considero tutti”

I tifosi sui social sponsorizzano Tutino per l’Europeo dopo i 20 goal col Cosenza. Spalletti: "Ma abbiamo a disposizione delle potenzialità da tempo".

Una stagione straordinaria con il Cosenza in Serie B e l’azzurro nazionale sullo sfondo, proprio nell’anno dell’Europeo.

Sognare non costa nulla e Gennaro Tutino ha tutti i requisiti per farlo, vista l’incredibile annata vissuta in Calabria.

L’attaccante classe 1996 ha trascinato la formazione calabrese alla salvezza mettendo a segno ben 20 goal (un record nella storia del club), alcuni di loro davvero bellissimi, e sui social sono diversi i tifosi che sponsorizzano una sua convocazione in Nazionale.

Della possibilità ha parlato anche il ct azzurro Luciano Spalletti, che Tutino lo ha allenato seppur per poco tempo durante la sua avventura al Napoli.