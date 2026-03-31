Turchia-Italia Under 19 1-1: missione compiuta, gli Azzurrini si qualificano per gli Europei

In attesa di vedere se la Nazionale maggiore riuscirà ad assicurarsi l'agognato pass per i prossimi Mondiali, c'è una rappresentativa Azzurra che la sua missione l'ha già portata a termine: l'Italia Under 19.

Gli Azzurrini guidati da Alberto Bollini infatti, pareggiando 1-1 contro i pari età della Turchia a Catanzaro, si sono matematicamente assicurati la qualificazione ai Campionati Europei di categoria che si svolgeranno in Galles tra il prossimo 28 giugno ed il successivo 11 luglio.

Quello che è andato in scena al Nicola Ceravolo è stato un vero e proprio scontro diretto tra le due prime classificate del Gruppo 6. All'Italia, che in precedenza aveva battuto Ungheria e Slovacchia (doppio 3-0), in virtù della miglior differenza reti bastava non perdere per assicurarsi la qualificazione e l'obiettivo è stato raggiunto.

Davanti a quasi 3000 spettatori e su un campo reso pesante dalla pioggia, l'Italia U19 ha trovato il vantaggio al 32' quando è stato Samuele Inacio, assente nelle prime due uscite a causa di una squalifica, a trovare la rete del vantaggio grazie ad un gran destro dal limite dell'area.

L'Italia, nonostante l'1-0, continua a spingere con forza sull'acceleratore, tanto che nella ripresa va vicina al raddoppio con Mosconi e Reggiani (come Inacio anche tra i gioielli del Borussia Dortmund), ma poco l'ora di gioco viene punita da Soylu che, direttamente da calcio di punizione, trafigge Pessina.

Per gli Azzurrini si tratta del primo goal subito in questo cammino di qualificazione ed è anche quello che rende più vibrante il finale di una partita che sembrava fino a quel momento in controllo.

Il risultato non cambia però più fino al triplice fischio, quando esplode la gioia di Bollini e dei suoi ragazzi.

L'Italia dunque si assicura così un posto tra le otto Nazionali che in Galles si contenteranno il titolo continentale.



