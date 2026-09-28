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Turchia-Italia 1-4, pagelle e tabellino: gli Azzurri si rialzano trainati dai fratelli Esposito, Tonali solita certezza

UEFA Nations League A
Turchia vs Italia
Turchia
Italia

La squadra di Roberto Mancini riscatta il brutto ko col Belgio, rifilando un poker a domicilio alla nazionale di Montella.

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Un’Italia che vince, combatte e, specie nel primo tempo, convince. Dopo le sberle prese dal Belgio, gli Azzurri di Mancini, ricchi di debuttanti, si riscattano a Bursa, travolgendo la Turchia con un netto 4-1. Una prestazione dominante nei primi 45 minuti, poi abbassatasi comprensibilmente di livello nella ripresa ma comunque sufficiente per portare via dal coccodrillesco stadio turco i tre punti.

Pronti via e la squadra di Mancini segna: dopo aver sfiorato la rete con Raspadori e Pio Esposito, è Bastoni a trovare lo 0-1, approfittando di uno svarione di Celik su un corner Azzurro. Per il centrale dell’Inter è una piccola liberazione, così come per il CT della Nazionale.

L’Italia, però, a Bursa sembra di tutt’altra pasta rispetto a quella dell’Olimpico di venerdì e, già alla metà del primo tempo raddoppia: sviluppo favoloso degli Azzurri, Raspadori e Pio Esposito confezionano un pallone d’oro per Kayode, il cui tiro è respinto da Bayindir; sul tap-in, però, il più veloce è Frattesi che fa 0-2.

L’Italia continua a volare nel rumorosissimo stadio di Bursa e al 27esimo trova il tris: è sempre Pio Esposito il fulcro del gioco italiano, il lavoro del centravanti dell’Inter manda ancora in porta Kayode, che stavolta non sbaglia. 

Il triplo vantaggio galvanizza Donnarumma e compagni che vanno addirittura vicini al poker già nel primo tempo, che comunque si chiude con un netto e rotondo 0-3 Azzurro.

La ripresa comincia con quattro cambi: tre turchi, Cambiaghi per Raspadori nell’Italia. La reazione degli uomini di un Montella frustrato arriva: dopo appena due minuti, Aydin pesca in area Yilmaz che a porta praticamente spalancata accorcia le distanze.

Lo stadio di Bursa s’accende, l’Italia fredda subito gli entusiasmi. Cambiaghi mette a rimorchio il pallone per Tonali che, dal limite, calcia trovando il palo. Ancora una volta, però, sulla seconda palla c’è un azzurro: è Pio Esposito che, di testa, trova il 4-1.

La Turchia prova la contro reazione, Yilmaz segna una doppietta che viene annullata per fuorigioco di Akturkoglu, poi i ritmi si livellano, con i ragazzi di Mancini che provano a gestire con maggiore attenzione.

Così sarà, fino al minuto 93, quando Oliver fischia tre volte, consegnando, finalmente, vittoria e sorriso all’Italia. 


  • PAGELLE TURCHIA-ITALIA 1-4

    TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir 4.5; Celik 4.5, Merih Demiral 4.5 (dal 46’ Bardakci 5.5), Kabak 5; Aydin 6, Ozcan 5 (dal 75’ Tiknaz sv), Kokcu 5.5 (dal 46’ Yuksek 6), Elmali 5.5; Arda Guler 6.5, Uzun 5 (dal 46’ Akturkoglu 5); Yilmaz 7 (dall'80' Gul sv). CT: Vincenzo Montella 4.5. 

    ITALIA 4-3-3): Donnarumma 6.5; Kayode 7, Scalvini 5.5, Bastoni 7, Ruggeri 6.5; Frattesi 7 (dall'82' Di Lorenzo sv), Fagioli 6 (dal 75’ Romano sv), Tonali 6.5, F. P. Esposito 7.5 (dal 75’ Scamacca sv), Raspadori 6.5 (dal 46’ Cambiaghi 6.5) S. Esposito 6.5 (dal 63’ Doumbia 6). CT: Roberto Mancini 7.

    Nell’Italia vittoriosa in Turchia, sono i fratelli Esposito il perno: Pio (7.5) segna e fa segnare, Sebastiano (6.5) al debutto assoluto sforna una prova in cui tutte le sue qualità sono emerse in maniera evidente.

    A proposito di debuttanti, benissimo anche Kayode (7), a segno anche lui e capace di essere molto importante nelle due fasi, mentre è sempre una certezza Sandro Tonali (6.5).

    Nella Turchia il finale in grande crescita di Arda Guler gli vale una sufficienza piena. Il giocatore del Real Madrid èfra i pochi a salvarsi insieme a Yilmaz (7), davvero l’ultimo ad arrendersi.

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  • TABELLINO TURCHIA-ITALIA 1-4

    TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir 4.5; Celik 4.5, Merih Demiral 4.5 (dal 46’ Bardakci 5.5), Kabak 5; Aydin 6, Ozcan 5 (dal 75’ Tiknaz sv), Kokcu 5.5 (dal 46’ Yuksek 6), Elmali 5.5; Arda Guler 6.5, Uzun 5 (dal 46’ Akturkoglu 5); Yilmaz 7 (dall'80' Gul sv). CT: Vincenzo Montella 4.5. 

    ITALIA 4-3-3): Donnarumma 6.5; Kayode 7, Scalvini 5.5, Bastoni 7, Ruggeri 6.5; Frattesi 7 (dall'82' Di Lorenzo sv), Fagioli 6 (dal 75’ Romano sv), Tonali 6.5, F. P. Esposito 7.5 (dal 75’ Scamacca sv), Raspadori 6.5 (dal 46’ Cambiaghi 6.5) S. Esposito 6.5 (dal 63’ Doumbia 6). CT: Roberto Mancini 7.

    Arbitro: Oliver (Inghilterra)

    Ammoniti: Uzun, Yilmaz, Kabak

    Espulsi: nessuno


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