Turchia-Italia 1-4, pagelle e tabellino: gli Azzurri si rialzano trainati dai fratelli Esposito, Tonali solita certezza

Un’Italia che vince, combatte e, specie nel primo tempo, convince. Dopo le sberle prese dal Belgio, gli Azzurri di Mancini, ricchi di debuttanti, si riscattano a Bursa, travolgendo la Turchia con un netto 4-1. Una prestazione dominante nei primi 45 minuti, poi abbassatasi comprensibilmente di livello nella ripresa ma comunque sufficiente per portare via dal coccodrillesco stadio turco i tre punti.

Pronti via e la squadra di Mancini segna: dopo aver sfiorato la rete con Raspadori e Pio Esposito, è Bastoni a trovare lo 0-1, approfittando di uno svarione di Celik su un corner Azzurro. Per il centrale dell’Inter è una piccola liberazione, così come per il CT della Nazionale.

L’Italia, però, a Bursa sembra di tutt’altra pasta rispetto a quella dell’Olimpico di venerdì e, già alla metà del primo tempo raddoppia: sviluppo favoloso degli Azzurri, Raspadori e Pio Esposito confezionano un pallone d’oro per Kayode, il cui tiro è respinto da Bayindir; sul tap-in, però, il più veloce è Frattesi che fa 0-2.

L’Italia continua a volare nel rumorosissimo stadio di Bursa e al 27esimo trova il tris: è sempre Pio Esposito il fulcro del gioco italiano, il lavoro del centravanti dell’Inter manda ancora in porta Kayode, che stavolta non sbaglia.

Il triplo vantaggio galvanizza Donnarumma e compagni che vanno addirittura vicini al poker già nel primo tempo, che comunque si chiude con un netto e rotondo 0-3 Azzurro.

La ripresa comincia con quattro cambi: tre turchi, Cambiaghi per Raspadori nell’Italia. La reazione degli uomini di un Montella frustrato arriva: dopo appena due minuti, Aydin pesca in area Yilmaz che a porta praticamente spalancata accorcia le distanze.

Lo stadio di Bursa s’accende, l’Italia fredda subito gli entusiasmi. Cambiaghi mette a rimorchio il pallone per Tonali che, dal limite, calcia trovando il palo. Ancora una volta, però, sulla seconda palla c’è un azzurro: è Pio Esposito che, di testa, trova il 4-1.

La Turchia prova la contro reazione, Yilmaz segna una doppietta che viene annullata per fuorigioco di Akturkoglu, poi i ritmi si livellano, con i ragazzi di Mancini che provano a gestire con maggiore attenzione.

Così sarà, fino al minuto 93, quando Oliver fischia tre volte, consegnando, finalmente, vittoria e sorriso all’Italia.



