Turchia eliminata dai Mondiali, dove può andare Montella: il futuro del tecnico italiano, c'è l'ipotesi ritorno in Serie A

Non è stato un gran Mondiale quello della Turchia, anzi: la nazionale di Vincenzo Montella è stata eliminata dopo le prime due partite perdendole entrambe; all'esordio hanno preso due goal dall'Australia, nella seconda giornata della fase a gironi sono stati affondati dal Paraguay. Turchia ultima nel gruppo D con zero punti e zero reti, la terza gara contro gli Stati Uniti in programma la notte tra giovedì 25 e venerdì 26 giugno alle 4 diventa inutile per l'allenatore italiano ai fini della classifica.