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Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Redazione Goal

Turchia eliminata dai Mondiali, dove può andare Montella: il futuro del tecnico italiano, c'è l'ipotesi ritorno in Serie A

Turchia
V. Montella

Due partite, due sconfitte e zero goal per la sua nazionale, seconda eliminata dal torneo dopo Haiti. Montella verso l'addio alla Turchia: ma dove può andare?

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Non è stato un gran Mondiale quello della Turchia, anzi: la nazionale di Vincenzo Montella è stata eliminata dopo le prime due partite perdendole entrambe; all'esordio hanno preso due goal dall'Australia, nella seconda giornata della fase a gironi sono stati affondati dal Paraguay. Turchia ultima nel gruppo D con zero punti e zero reti, la terza gara contro gli Stati Uniti in programma la notte tra giovedì 25 e venerdì 26 giugno alle 4 diventa inutile per l'allenatore italiano ai fini della classifica.

  • Vincenzo Montella Turkiye 2025GETTY

    LA CLAUSOLA SUL CONTRATTO DI MONTELLA

    Il contratto di Montella con la Turchia è in scadenza dopo l'Europeo 2028 ma non è escluso che il rapporto possa interrompersi in anticipo: dopo l'ultima partita verranno fatte delle valutazioni, l'allenatore italiano incontrerà i vertici della federazione e le parti potrebbero salutarsi definitivamente. Sul contratto di Montella c'è una clausola: se dovesse essere lui a decidere di andare via, dovrà pagare una penale di circa un milione di euro (più o meno la metà dell'ingaggio annuale).

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  • Turkiye v Hungary - UEFA Nations League 2024/25 League A/B Play-offs First LegGetty Images Sport

    DOVE PUO' ANDARE MONTELLA

    In caso d'addio, tra le possibili destinazioni di Montella c'è il Fenerbahçe a caccia di un nuovo allenatore l'esonero di Domenico Tedesco (ora al Bologna) ad aprile scorso e la promozione di Zeki Murat Göle ad interim per finire la stagione. Uno dei possibili scenari è quello secondo il quale il tecnico italiano lasci la panchina della Turchia e rientri in Italia ma senza squadra, rendendosi disponibile a subentrare in Serie A a stagione in corso in caso di esonero di qualche allenatore.

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