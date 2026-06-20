Non è stato un gran Mondiale quello della Turchia, anzi: la nazionale di Vincenzo Montella è stata eliminata dopo le prime due partite perdendole entrambe; all'esordio hanno preso due goal dall'Australia, nella seconda giornata della fase a gironi sono stati affondati dal Paraguay. Turchia ultima nel gruppo D con zero punti e zero reti, la terza gara contro gli Stati Uniti in programma la notte tra giovedì 25 e venerdì 26 giugno alle 4 diventa inutile per l'allenatore italiano ai fini della classifica.
Turchia eliminata dai Mondiali, dove può andare Montella: il futuro del tecnico italiano, c'è l'ipotesi ritorno in Serie A
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LA CLAUSOLA SUL CONTRATTO DI MONTELLA
Il contratto di Montella con la Turchia è in scadenza dopo l'Europeo 2028 ma non è escluso che il rapporto possa interrompersi in anticipo: dopo l'ultima partita verranno fatte delle valutazioni, l'allenatore italiano incontrerà i vertici della federazione e le parti potrebbero salutarsi definitivamente. Sul contratto di Montella c'è una clausola: se dovesse essere lui a decidere di andare via, dovrà pagare una penale di circa un milione di euro (più o meno la metà dell'ingaggio annuale).
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DOVE PUO' ANDARE MONTELLA
In caso d'addio, tra le possibili destinazioni di Montella c'è il Fenerbahçe a caccia di un nuovo allenatore l'esonero di Domenico Tedesco (ora al Bologna) ad aprile scorso e la promozione di Zeki Murat Göle ad interim per finire la stagione. Uno dei possibili scenari è quello secondo il quale il tecnico italiano lasci la panchina della Turchia e rientri in Italia ma senza squadra, rendendosi disponibile a subentrare in Serie A a stagione in corso in caso di esonero di qualche allenatore.
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