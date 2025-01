Tullberg tecnico ad interim del Borussia Dortmund: da giocatore vestì la maglia della Reggina ma fu un fallimento

Tullberg guiderà il Borussia Dortmund contro il Werder Brema. Da giocatore lasciò un pessimo ricordo alla Reggina: "Solo disastri".

Ribaltone in panchina in casa Borussia Dortmund: nella notte la società giallonera ha deciso di esonerare con effetto immediato Nuri Sahin, fresco di sconfitta rimediata a Bologna e alle prese con una situazione di classifica abbastanza deficitaria in Bundesliga.

Il posto dell'ex centrocampista turco è stato preso, almeno per la prossima gara di Bundesliga, da Mike Tullberg, ex attaccante danese da anni alla guida dell'Under 19 giallonera.

Tullberg vanta anche un'esperienza in Italia da giocatore tra le fila della Reggina, piuttosto dimenticabile e per nulla paragonabile alle soddisfazioni ottenute da allenatore.