Tudor può allenare in Serie A? Cosa dice il regolamento e dove può andare l'ex tecnico della Juventus

Igor Tudor, per la terza volta in carriera, ha salutato la Juventus.

Gli successe da calciatore; la storia si è ripetuta in occasione dell'esonero di Andrea Pirlo (era il suo vice); poi il tris, con benservito maturato lo scorso 27 ottobre dopo la sconfitta con la Lazio.

La notizia odierna, però, è che il croato ha risolto il contratto che lo avrebbe legato a Madama fino al 30 giugno del 2027, diventando libero di poter valutare e accettare proposte di altre squadre per sedersi nuovamente in panchina.

Ma Tudor, quindi, potrà allenare anche in Serie A? Cosa dice il regolamento?