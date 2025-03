Tudor sicuro: "Juventus squadra forte, non ci sono scuse. Qui devi crescere in fretta e vincere, Vlahovic e Koopmeiners torneranno al top"

Il nuovo allenatore della Juventus, arrivato al posto dell'esonerato Thiago Motta si presenta in conferenza stampa: le prime parole da nuovo tecnico.

L’attesa è finita. Igor Tudor torna allla Juventus, ma questa volta da allenatore della Vecchia Signora. Un destino praticamente scritto dopo le precedenti avventure da calciatore e da collaboratore di Andrea Pirlo.

Dopo aver già iniziato a lavorare alla Continassa per preparare la sfida contro il Genoa di un altro ex bianconero, Patrick Vieira, il croato si presenta in conferenza stampa a due giorni dal match, in un appuntamento fisso che questa volta è particolare.

Tudor, infatti, parla per la prima volta alla stampa e risponde alle domande dei cronisti dopo la nomina di allenatore della Juventus.

L’ex tecnico di Verona, Marsiglia e Lazio è chiamato a dare una svolta ad una squadra che arriva alla sfida contro il Grifone con due sconfitte di fila contro Atalanta e Fiorentina e un passivo di sette goal subiti e zero fatti.

“Ringrazio il direttore per la possibilità di allenare questo grande club. Voglio fare il massimo. Ci sono emozioni perché è un club che tutti vorrebbero allenare. C’è la voglia di fare bene e raggiungere l’obiettivo. Credo in questa squadra, è forte. Non ci sono scuse. Ho sempre cercato sfide. Voglio dai giocatori responsabilità”.

L’obiettivo è la qualificazione alla prossima Champions League, ma servirà svoltare da subito per entrare tra le prime quattro della classifica di Serie A.