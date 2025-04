Tudor non cambia idea, la Juventus a Parma con Vlahovic e Kolo Muani insieme: servono i goal per la Champions e il futuro

Il rinvio di Parma-Juventus non inciderà sulle scelte del tecnico: Yildiz verso la panchina, Kolo Muani e Vlahovic in campo dal primo minuto.

La Juventus si è di nuovo preparata alla trasferta di Parma dopo il rinvio del match in programma inizialmente lunedì sera e rinviato per la morte di Papa Francesco. Quest'oggi i bianconeri scenderanno in campo alle ore 18:30 al Tardini.

Due giorni in più che non hanno permesso a Igor Tudor di recuperare Teun Koopmeiners, alle prese con il problema al tendine di Achille ma che hanno invece consentito a Kenan Yildiz di recuperare ancora meglio dopo il trauma contusivo.

Nonostante questo però, Tudor è intenzionato ad andare avanti con l'idea iniziale, ovvero la presenza di Randal Kolo Muani insieme a Dusan Vlahovic. Entrambi vivono un momento non semplicissimo, per mancanza di minuti e goal per il francese e per solo quest'ultimo aspetto Vlahovic.

A Parma l'occasione di riscattarsi e provare a dare al tecnico una soluzione diversa in questo finale di stagione.