Douglas Luiz ha poche partite per provare a scrivere un nuovo capitolo in bianconero. Il tecnico lo promuove: "Visione di gioco pazzesca".

Quando il campionato - e di conseguenza la stagione - sta per avvicinarsi alla fine, nonostante la Juventus abbia anche il Mondiale per Club tra giugno e luglio, si possono iniziare a fare davvero i bilanci.

Di negativi in casa bianconera ce ne sono tanti e uno di questi è senza dubbio Douglas Luiz; il secondo giocatore più caro del mercato estivo e tra i più deludenti per ciò che ha fatto, o meglio, non ha fatto in questi mesi.

Il brasiliano è stato condizionato da tanti problemi fisici, l'ultimo a marzo; adesso è rientrato a disposizione e spera di guadagnarsi qualche chance nelle ultime partite per risalire dal fondo.

Le parole di Tudor in conferenza possono dare un'iniezione di fiducia all'ex Aston Villa, basterà?