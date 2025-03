Tudor e Vieira hanno giocato insieme nella Juventus? Cos'è successo nella stagione 2005/2006

Juventus vs Genoa

Sia il croato che il francese, avversari oggi, hanno militato in bianconero da calciatori. Ma a Torino si sono soltanto sfiorati.

Igor Tudor e Patrick Vieira. Due storie nella stessa storia, ovvero la storia di Juventus-Genoa, gara delle 18 con cui proseguirà la trentesima giornata del massimo campionato italiano.

Hanno parecchi punti in comune, Tudor e Vieira. Sono giovani, intanto. Sono subentrati a stagione in corso sulle panchine delle rispettive squadre - anzi, il croato esordirà proprio oggi - e soprattutto hanno entrambi indossato la maglia della Juventus da calciatori.

La particolarità, in questo senso, è questa: l'unica stagione disputata da Vieira a Torino è coincisa con l'unica stagione completa in cui Tudor, dopo l'arrivo dall'Hajduk nel 1998, a Torino non c'era.