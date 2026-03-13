Tudor consola Kinsky dopo la serata horror in Champions League: “Giocherà ancora e farà un’ottima carriera”

Nel presentare la sfida di campionato con il Liverpool, Igor Tudor ha spiegato cosa lo ha portato alla decisione di schierare Kinsky contro l’Atletico Madrid e al contempo ha anche voluto difendere il portiere ceco.

“L’idea era quella di farlo giocare perché è un buon portiere prima di tutto. Poi, vedendo il momento che stiamo attraversando da molto tempo, volevo portare un po’ di freschezza in porta in una competizione diversa. Per me era la cosa giusta da fare, poi è successo quello che è successo. Contro il Liverpool ci sarà Vicario in porta”.