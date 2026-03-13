Tudor consola Kinsky dopo la serata horror in Champions League: “Giocherà ancora e farà un’ottima carriera”

Antonin Kinsky è stato, suo malgrado, il grande protagonista in negativo dell’ultima tornata di partite valide per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.
Il suo allenatore, Igor Tudor, ha deciso di concedergli l’esordio nella massima competizione europea in occasione di una sfida importantissima come quella sul campo dell’Atletico Madrid, ma non tutto è andato come previsto.
Il giovane portiere ceco infatti è stato sostituito dopo appena 17’ da incubo e le sue ‘gesta’ hanno fatto il giro del mondo.
Proprio Tudor, nel presentare la prossima sfida di Premier League con il Liverpool, ha voluto difendere Kinsky usando per lui parole al miele.