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tottenham-antonin-kinsky(C)Getty Images
Leonardo Gualano

Tudor consola Kinsky dopo la serata horror in Champions League: “Giocherà ancora e farà un’ottima carriera”

Il tecnico del Tottenham, Igor Tudor, sugli errori di Kinsky contro l’Atletico Madrid: “Sono cose che accadono raramente, ma gli errori capitano”.

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Antonin Kinsky è stato, suo malgrado, il grande protagonista in negativo dell’ultima tornata di partite valide per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Il suo allenatore, Igor Tudor, ha deciso di concedergli l’esordio nella massima competizione europea in occasione di una sfida importantissima come quella sul campo dell’Atletico Madrid, ma non tutto è andato come previsto.

Il giovane portiere ceco infatti è stato sostituito dopo appena 17’ da incubo e le sue ‘gesta’ hanno fatto il giro del mondo.

Proprio Tudor, nel presentare la prossima sfida di Premier League con il Liverpool, ha voluto difendere Kinsky usando per lui parole al miele.

  • LA SERATA HORROR DI KINSKY

    Sul campo dell’Atletico Madrid, Tudor ha deciso a sorpresa di lasciare in panchina il titolare Vicario, per fare spazio a Kinsky.

    Una scelta che non si è rivelata giusta, visto che il giovane portiere del Tottenham ha subito tre reti in appena 15’, due delle quali nate da suoi clamorosi errori.

    Prima, al 6’, ha sbagliato un appoggio consentendo ai Colchoneros di avviare l’azione che poi ha portato al momentaneo 1-0; poi, dopo aver subito una seconda rete, al 15’, nel tentativo di cambiare gioco, ha letteralmente regalato il pallone ad Alvarez che, posizionato in area di rigore, non ha dovuto fare altro che spingere la sfera nella porta sguarnita.

    Dopo questa seconda ‘papera’, Tudor al 17’ ha deciso di richiamarlo in panchina per inserire Vicario.

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  • “AVEVAMO BISOGNO DI FRESCHEZZA IN PORTA”

    Nel presentare la sfida di campionato con il Liverpool, Igor Tudor ha spiegato cosa lo ha portato alla decisione di schierare Kinsky contro l’Atletico Madrid e al contempo ha anche voluto difendere il portiere ceco.

    “L’idea era quella di farlo giocare perché è un buon portiere prima di tutto. Poi, vedendo il momento che stiamo attraversando da molto tempo, volevo portare un po’ di freschezza in porta in una competizione diversa. Per me era la cosa giusta da fare, poi è successo quello che è successo. Contro il Liverpool ci sarà Vicario in porta”.

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  • “ANCORA IN CAMPO IN QUESTA STAGIONE”

    “Quello che è certo è che Kinsky giocherà ancora in questa stagione. Il giorno dopo si è allenato benissimo, è positivo. È accaduto qualcosa che succede molto raramente, è la prima volta nella mia vita e in quella di tanti, ma può accadere”.

  • “UN’OTTIMA CARRIERA DAVANTI”

    “Da una situazione del genere ne puoi uscire da vittima o reagendo. In questi anni a volte quello che accade sui social diventa più importante di ciò che in realtà si fa. Ha commesso un errore e capita. Sicuramente ne farà altri, ma ha forza, qualità ed un’ottima carriera davanti a sé”.

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