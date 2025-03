Tudor a tempo, chi sarà il prossimo allenatore della Juventus? Tutti i nomi: Conte, Mancini, Pioli e Gasperini in corsa Serie A Juventus Juventus vs Genoa Genoa

Il croato ha firmato per pochi mesi, in estate arriverà un grande nome: in corsa gli ex Conte, Gasperini e Pioli. Ma resiste l'idea Mancini.