Troppe partite in una stagione, De Bruyne attacca: “Più forti i soldi delle voci dei calciatori”

Il campione belga lancia l’allarme: “FIFA e UEFA continuano ad aggiungere partite, il problema sarà sempre più evidente”.

Quello del calendario sempre più fitto, è un problema con il quale ormai da anni il calcio e soprattutto i calciatori devono fare i conti.

Nell’ultimo decennio il numero di partite ufficiali da giocare nel corso di un’annata è aumentato esponenzialmente e la cosa si traduce in meno riposo per i protagonisti che scendono in campo, ma anche in maggiori possibilità di incorrere in infortuni.

Lo sa bene anche Kevin De Bruyne che, direttamente dal ritiro del Belgio, ha lanciato non solo un allarme, ma anche un vero e proprio attacco a FIFA e UEFA.