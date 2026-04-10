Tripletta in Roma-Pisa, Malen è già in doppia cifra: ora può clamorosamente inseguire la vetta dei marcatori e Lautaro

Con un Donyell Malen così, la vittoria della classifica marcatori da parte di Lautaro Martinez non è più scontata come in passato. Tripletta per l'attaccante olandese durante Roma-Pisa, conquistata dai giallorossi proprio in virtù del tris da parte dell'attaccante principe di Gasperini, arrivato nel calciomercato invernale e in grado di arrivare rapidamente alla doppia cifra.
Con i goal segnati al Pisa, infatti, Malen ha siglato le reti numero 8, 9 e 10 in Serie A, di fatto in appena 12 partite. Inutile dire che nessuno ha la sua media goal in campionato, tanto che ora non è completamente da escludere che il classe 1999 possa arrivare a combattere per vincere la classifica marcatori in un campionato con pochissimi giocatori in doppia cifra e con un Lautaro nuovamente fermo per infortunio.
Allo stato attuale Martinez guida la classifica marcatori con 16 reti, appena 6 in più rispetto a un Malen che sulle ali dell'entusiasmo proverà l'impossibile, ovvero vincere il titolo di miglior marcatore nonostante sia arrivato solamente nel 2026.