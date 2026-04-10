Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Malen Roma Pisa Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Tripletta in Roma-Pisa, Malen è già in doppia cifra: ora può clamorosamente inseguire la vetta dei marcatori e Lautaro

Serie A
D. Malen
Roma vs Pisa
Roma
Pisa

L'olandese spazza via il Pisa arrivando a dieci reti in appena dodici partite di Serie A. Lautaro ora non è più così certo di vincere la classifica marcatori, visto che rimarrà fuori per altre tre partite.

Pubblicità

Con un Donyell Malen così, la vittoria della classifica marcatori da parte di Lautaro Martinez non è più scontata come in passato. Tripletta per l'attaccante olandese durante Roma-Pisa, conquistata dai giallorossi proprio in virtù del tris da parte dell'attaccante principe di Gasperini, arrivato nel calciomercato invernale e in grado di arrivare rapidamente alla doppia cifra.

Con i goal segnati al Pisa, infatti, Malen ha siglato le reti numero 8, 9 e 10 in Serie A, di fatto in appena 12 partite. Inutile dire che nessuno ha la sua media goal in campionato, tanto che ora non è completamente da escludere che il classe 1999 possa arrivare a combattere per vincere la classifica marcatori in un campionato con pochissimi giocatori in doppia cifra e con un Lautaro nuovamente fermo per infortunio.

Allo stato attuale Martinez guida la classifica marcatori con 16 reti, appena 6 in più rispetto a un Malen che sulle ali dell'entusiasmo proverà l'impossibile, ovvero vincere il titolo di miglior marcatore nonostante sia arrivato solamente nel 2026.

  • GLI ALTRI CONTENDENTI

    Inutile dire che oltre a Malen possono ora puntare alla vittoria della classifica marcatori anche gli altri colleghi che hanno raggiunto la doppia cifra, ovvero i vari Davis, Hojlund, Douvikas, Nico Paz e Yildiz.

    La Serie A 2025/2026 è stata fin qui assolutamente anomala, con una minima manciata di giocatori in grado di segnare almeno dieci reti. Senza Lautaro tutto può succedere, considerando che ad aprile Martinez potrebbe essere avvicinato 'pericolosamente' o essere superato.

    L'unico giocatore che sembra però poter realmente superare Lautaro Martinez è comunque Malen, considerando come gli altri giocatori a 10 reti (Douvikas è secondo a 11) hanno ottenuto questo score di reti nell'intero campionato.

    • Pubblicità

  • ATALANTA E BOLOGNA

    Per provare a compiere un'impresa mai vista prima, Malen dovrà ovviamente sfruttare l'assenza di Lautaro nel mese di aprile, andando ad incrementare il suo score nelle gare contro Atalanta e Bologna. I prossimi incontri della Roma saranno fondamentali anche in chiave qualificazione Champions, ragion per cui una nuova scarica realizzativa da parte dell'olandese potrebbe aiutare la squadra di Gasperini a raggiungere il suo massimo obiettivo.

    Le ultime sfide di aprile saranno ovviamente sulla carta più complicate rispetto a quella contro il Pisa, ma Don Malen ha già dimostrato di poter siglare reti importanti nei big match, leggasi quelle contro Napoli e Juventus.

    In tutto questo bisognerà capire se Lautaro, conscio di poter perdere il trono, spingerà per un più rapido ritorno in campo. Difficile, considerando come il Mondiale sia sempre più vicino e l'argentino non voglia rischiare ricadute più gravi.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COME NEL 2019/2020

    La cavalcata di Malen ricorda la stagione 2019/2020 con la maglia del PSV, anche se... al contrario.

    Durante l'annata covid, infatti, Malen segnò undici reti nelle prime quattordici partite di Eredivisie, per poi concludere anzitempo l'annata per un infortunio al ginocchio, successivo tra l'altro a un altro k.o, in quel caso alla caviglia.

    Malen è come detto a dieci goal in dodici partite, dunque fin qui ha persino migliorato la media reti di sei anni fa. Il suo record in una singola annata di campionato risale al 2020/2021, quando al rientro dall'infortunio al ginocchio mise insieme diciannove goal in trentadue partite del campionato olandese.

  • LE PAROLE DI GASPERINI

    "Solo per le squadre in cui ha giocato è un calciatore di valore" ha detto Gasperini dopo la tripletta di Malen.

    "Lui voleva giocare da 9, è stata la parte determinante che lo ha convinto a venire a Roma. E' stato un bene per entrambi. In carriera mi è capitato di far giocare più avanti qualcuno, qua parliamo di gente forte che prima o poi emerge".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA CLASSIFICA MARCATORI 25/26

    1. Lautaro, 16 goal in 26 partite

    2. Douvikas, 11 goal in 31 partite

    3. Malen, 10 goal in 12 partite

    4. Davis, 10 goal in 26 partite

    5. Hojlund, 10 goal in 26 partite

    6. Nico Paz, 10 goal in 30 partite

    7. Yildiz, 10 goal in 30 partite


Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Genoa crest
Genoa
GEN