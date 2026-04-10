Tripletta in Roma-Pisa, Malen è già in doppia cifra: ora può clamorosamente inseguire la vetta dei marcatori e Lautaro

"Solo per le squadre in cui ha giocato è un calciatore di valore" ha detto Gasperini dopo la tripletta di Malen.

"Lui voleva giocare da 9, è stata la parte determinante che lo ha convinto a venire a Roma. E' stato un bene per entrambi. In carriera mi è capitato di far giocare più avanti qualcuno, qua parliamo di gente forte che prima o poi emerge".