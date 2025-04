Triestina-Padova dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Salvezza da una parte, promozione dall’altra: al Nereo Rocco c’è Triestina-Padova. Formazioni, canale tv e streaming.

Ultime curve del campionato di Serie C e nel girone A tutto è ancora in ballo. Triestina e Padova si affrontano nella 36esima giornata, con i rispettivi obiettivi legati a salvezza e promozione in bilico.

Devono cercare di evitare i playout gli alabardati, che in classifica hanno 36 punti e, prima dell’inizio del turno, sarebbero certi di giocare in Serie C anche l’anno prossimo in virtù del vantaggio di 9 punti sul Lecco.

Dall’altra parte, invece, c’è il Padova: il duello con il Vicenza è punto a punto e la formazione di Andreoletti deve cercare di ottenere solo vittorie fino al termine della regular season.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.