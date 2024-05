Triestina-Giana Erminio dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Triestina e Giana Erminio si sfidano nel secondo turno dei playoff sognando la Serie B: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Il cammino della Triestina nei playoff di Serie C inizia nel secondo turno. L’Alabarda sfiderà al Nereo Rocco la Giana Erminio, che nel primo match ha superato con un netto 3-0 la Pro Vercelli al "Città di Gorgonzola" grazie alla doppietta di Fall e alla rete di Marotta, staccando il pass per la fase successiva.Nei due incontri tra Triestina e Giana Erminio in questa stagione, doppia vittoria alabardata di misura: 2-1 all'andata con doppietta di Adorante e goal ospite di Tommaso Fumagalli, entrambi giocatori che non fanno piu parte delle due rose, mentre al ritorno la Triestina si è imposta col risultato di 1-0 a metà aprile grazie al goal di Vertainen.

Alla Triestina basterà un pari per accedere al turno successivo grazie al miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.

Di seguito tutte le info su Triestina-Giana Erminio: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.