Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FBL-EUR-C1-PSV EINDHOVEN-CLUB BRUGGEAFP
Matteo Occhiuto

Tresoldi oggetto del desiderio del calcio italiano: perchè piace al Milan, alla Juve alla Nazionale e quale sarà il suo futuro

Serie A
Italia
Milan
Juventus
N. Tresoldi

L’esplosione dell’attaccante nativo di Cagliari è sotto gli occhi di tutti: 13 goal in 15 partite in stagione, lo vuole Mancini in Azzurro ma sarà anche duello rossobianconero per portarlo in Serie A.

Pubblicità

L’Italia del calcio vuole Nicolò Tresoldi e no, non si tratta solo della corte della Nazionale al talento nato a Cagliari. L’attaccante del Club Brugge piace e non poco sia al CT Mancini che a Milan e Juventus. 

Tresoldi è stato protagonista di un avvio di stagione straordinario con la maglia dei belgi, grazie a un rendimento da 13 reti in 15 partite fra campionato e Champions, dove si è messo in mostra grazie alla sua memorabile tripletta contro l’Inter.

Il centravanti sta lavorando per confermare tutto il proprio potenziale e le sirene del duo paese d’origine stanno suonando più forti che mai, sebbene sarà difficile strapparlo al Club Brugge e alla Germania, con cui è stato convocato per l’Under 21 anche durante questa finestra

50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

  • LA NAZIONALE SPERA: MANCINI VUOL CONVINCERE TRESOLDI

    Andiamo, però, con ordine. La prima a volerlo vestire con i suoi colori è la Nazionale di Roberto Mancini. Da tempo la Figc è al lavoro: il CT vuole prime punte con caratteristiche moderne, capaci di far salire la squadra ma anche di attaccare la profondità, le caratteristiche di Tresoldi si sposano alla grande. Sebbene sia nato in Italia, però, Tresoldi si è trasferito ad Hannover a soli 13 anni, crescendo nel club locale e ottenendo la cittadinanza tedesca nel 2022. Da allora la Federazione tedesca (DFB) lo ha seguito e ha disegnato per lui un progetto chiaro fin dal’Under 19. Ora che è in Under 21 con i tedeschi, Tresoldi ha, più volte, sottolineato di voler rimandare la decisione al termine degli Europei U21 in programma a giugno.

  • NICOLO TRESOLDI Getty Images

    IL FLIRT COL MILAN, CI PENSA ANCHE LA JUVE

    A livello di club, potrebbe essere duello fra big per portarlo in Serie A. Il Milan è estremamente interessato: Tresoldi è il profilo perfetto per i rossoneri, fra età e status, oltre al fatto che Nicolò è un tifoso milanista dichiarato. Occhio però nasce alla Juve, che ha un tremendo bisogno di una prima punta di qualità. Entrambi i club italiani devono però fare i conti con una valutazione del cartellino schizzata intorno ai 50 milioni di euroe con la concorrenza spietata di diverse big della Premier League e della Bundesliga.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L’ESTATE 2027 DECISIVA

    In ogni caso, sembra che l’estate prossima possa essere decisiva. Nel 2027, infatti, l’impressione è che Tresoldi alla fine sarà chiamato a capire cosa fare del proprio futuro, sia per quanto riguarda la scelta definitiva fra Italia e Germania, sia per quanto riguarda un suo futuro eventuale nuovo club in caso di addio con il Club Brugge, che però è logicamente pronto a monetizzarne la cessione. La Nazionale, il Milan e la Juve sperano. 

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
  • Maldini Massara desktopGetty Images

    L’ESTATE 2027 DECISIVA

    L'interesse del Milan per Tresoldi ha radici ben più profonde dell'attuale sessione di mercato. Già durante la gestione firmata da Paolo Maldini e Frederic Massara, il nome del centravanti era stato a lungo seguito dE i dirigenti di Via Aldo Rossi. E, addirittura, ci fu un momento in cui l'affare sembrava a un passo dalla fumata bianca, con tanto di visite in sede per definire i dettagli. Poi le dinamiche societarie e alcune priorità di bilancio congelarono la trattativa, con Tresoldi che tornò ad Hannover e rinnovò, prima di passare al Club Brugge ed esplodere definitivamente. 

  • Pubblicità
    Pubblicità