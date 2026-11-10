Tresoldi oggetto del desiderio del calcio italiano: perchè piace al Milan, alla Juve alla Nazionale e quale sarà il suo futuro

L’Italia del calcio vuole Nicolò Tresoldi e no, non si tratta solo della corte della Nazionale al talento nato a Cagliari. L’attaccante del Club Brugge piace e non poco sia al CT Mancini che a Milan e Juventus.

Tresoldi è stato protagonista di un avvio di stagione straordinario con la maglia dei belgi, grazie a un rendimento da 13 reti in 15 partite fra campionato e Champions, dove si è messo in mostra grazie alla sua memorabile tripletta contro l’Inter.

Il centravanti sta lavorando per confermare tutto il proprio potenziale e le sirene del duo paese d’origine stanno suonando più forti che mai, sebbene sarà difficile strapparlo al Club Brugge e alla Germania, con cui è stato convocato per l’Under 21 anche durante questa finestra.