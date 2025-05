Trento-Atalanta U23 dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Trento vs Atalanta U23

Serie C

Modesto sfida Tabbiani: al Briamasco l’Atalanta U23 cerca la qualificazione contro il Trento. Formazioni, canale tv e streaming.

Sfida playoff al Briamasco. Il primo turno della fase girone della post-season di Serie C NOW, metterà in sfida il Trento di Luca Tabbiani e l’Atalanta di Francesco Modesto.

Gialloblu reduci da una buona regular-season, chiusa al settimo posto della classifica; di contro, invece, i bergamaschi di Modesto, trascinati dai goal di Vanja Vlahovic alla seconda post-season consecutiva.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.