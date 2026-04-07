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Diaz test will decide Trent's England fateGetty
Thomas Hindle

Trent Alexander-Arnold deve neutralizzare Luis Díaz in Real Madrid-Bayern Monaco: si gioca Champions e Mondiali con l'Inghilterra contro l'ex compagno del Liverpool

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T. Alexander-Arnold
L. Diaz
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Real Madrid vs Bayern Monaco

Il duello tra Luis Díaz e Trent Alexander-Arnold non è solo un incontro tra vecchi amici, ma anche un'occasione per il terzino destro del Real Madrid di dimostrare il proprio valore al ct dell'Inghilterra Thomas Tuchel in una partita fondamentale di Champions League.

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È stato uno di quei passaggi che solo Trent Alexander-Arnold sapeva fare. Nel dicembre 2024 il Liverpool aveva faticato a sfondare la difesa del Tottenham, con gli Spurs che avevano tenuto duro per 23 minuti nonostante la pressione avversaria. E poi, Alexander-Arnold ha servito il passaggio decisivo. Si è smarcato dalla fascia destra, ha trovato l'angolo perfetto e ha crossato con precisione tra i due difensori centrali, servendo Luis Diaz sulla testa.

Dopo aver segnato, Diaz si è lanciato in una esultanza sfrenata prima di invitare Alexander-Arnold a unirsi a lui. Una delle immagini più memorabili di quella stagione, alla fine, è stata quella di Diaz che fingeva di lucidare le scarpe di Alexander-Arnold, tanto era entusiasta dell’assist del compagno di squadra.

Sfortunatamente per molti tifosi del Liverpool, quel legame appartiene ormai al passato. A distanza di quasi 18 mesi, entrambi i giocatori stanno ora mettendo in pratica il loro talento altrove. Alexander-Arnold entra ed esce dalla formazione titolare del Real Madrid, mentre Diaz sta vivendo l'anno migliore della sua carriera al Bayern Monaco.

In effetti, questa è la storia di due strade che hanno preso traiettorie diverse. Alexander-Arnold quando ha lasciato il Liverpool era nel pieno della sua carriera e pensava di ripartire alla grande non appena fosse arrivato nella capitale spagnola. Diaz, invece, ha lasciato il Liverpool sentendosi come un giocatore al quale era stata data un'ancora di salvezza, ma che aveva ancora molto da dimostrare.

Invece, è successo il contrario. Alexander-Arnold, sia per problemi di infortuni o difficoltà tattiche iniziali, ha faticato. Diaz, a cui è stato concesso più spazio che mai per correre, creare e finalizzare, sta facendo sembrare la Bundesliga incredibilmente facile. E adesso si affronteranno l'uno contro l'altro.

Alexander-Arnold arriva ai quarti di finale di Champions League non solo con dei dubbi su di lui a Madrid, ma anche con una grande incertezza riguardo al suo posto nella rosa dell'Inghilterra. E quindi, se non riuscirà a neutralizzare il suo ex compagno di squadra del Liverpool nei prossimi otto giorni, allora qualsiasi speranza di riconquistare un posto nella rosa di Thomas Tuchel per i Mondiali potrebbe essere finita.

  • Liverpool FC v AFC Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    CHIMICA IMMEDIATA

    L'arrivo di Diaz nel Merseyside nel gennaio 2022 ha dato una marcia in più al Liverpool. Era chiaro che Sadio Mané avrebbe probabilmente lasciato il club alla fine di quella stagione e, mentre gli Spurs erano pronti a fare la loro mossa per Diaz dopo alcune prestazioni impressionanti con il Porto, il Liverpool si è mosso per primo per assicurarsi il successore di Mané.

    "È sempre emozionante quando arriva un nuovo giocatore vedere come si inserirà, come gioca, come si comporta in allenamento, che tipo di persona è, ma lui si è integrato subito", ha detto Alexander-Arnold di Diaz due settimane dopo che i Reds avevano sborsato poco meno di 50 milioni di euro per l'ala.

    L'adattamento di Diaz alla Premier League, bisogna ammetterlo, ha richiesto un po' di tempo, ma il suo feeling con Alexander-Arnold è stato immediato. Il terzino destro gli ha fornito assist in sole tre occasioni durante le tre stagioni trascorse insieme nel Merseyside, eppure l'intesa creativa era evidente fin dall'inizio. Una scena ricorrente nell'evoluzione tattica del Liverpool di Jurgen Klopp era quella di Alexander-Arnold che si spostava verso l'interno e lanciava verso la fascia sinistra, dove Diaz si inseriva.

    E, naturalmente, i due hanno condiviso un enorme successo in campo. Durante le tre stagioni e mezzo trascorse insieme, hanno vinto due Coppe di Lega, una FA Cup e la Premier League.

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  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    SUCCESSO IMMEDIATO IN GERMANIA

    A luglio, quando il Bayern – squadra storicamente poco incline a spendere ingenti somme al di fuori della Bundesliga – ha sborsato 70 milioni di euro per Diaz, la mossa ha suscitato qualche perplessità. Con Jamal Musiala vittima di un brutto infortunio durante il Mondiale per Club, nell’attacco del Bayern c’era un vuoto da colmare nell’immediato, ma l’investimento su un giocatore che avrebbe compiuto 29 anni a gennaio è comunque sembrato notevole.

    Vincent Kompany aveva però una visione, e finora le cose sono andate a gonfie vele. Harry Kane, pur rimanendo il più prolifico marcatore d'Europa, ha ancora la libertà di muoversi e arretrare per smarcare i compagni. Quando lo fa, Diaz usa la sua velocità fulminea per inserirsi alle spalle della difesa. Ma quando le squadre si chiudono in difesa, Diaz ha comunque l'astuzia necessaria per trovare spazi, crossare e servire i compagni. È qualcosa che Kane ha sottolineato già ad agosto.

    "Lucho, sai, sono passate solo poche settimane ma sento che abbiamo un'intesa immediata", ha detto Kane dopo che Diaz gli ha fornito due assist contro l'RB Lipsia. "Oggi mi ha servito un paio di assist [e] ha segnato un goal".

    E Diaz non ha rallentato da allora. Ora ha totalizzato 40 contributi in tutte le competizioni, con una media di 1,08 contributi ogni 90 minuti. Entrambi sono i migliori risultati della sua carriera e quasi il doppio di quelli che ha ottenuto nella sua ultima stagione al Liverpool.

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  • Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    PROBLEMI INIZIALI

    Alexander-Arnold, nel frattempo, ha faticato a trovare il ritmo giusto. Il Real Madrid ha pagato 10 milioni di euro per rescindere anticipatamente il contratto del terzino, in modo che potesse partecipare al Mondiale per Club e adattarsi il prima possibile alle richieste di Xabi Alonso. Ma dopo un'estate deludente negli Stati Uniti, Alexander-Arnold ha subito un infortunio al tendine del ginocchio all'inizio di settembre che lo ha tenuto fuori dai campi per sei settimane.

    A dicembre è seguito un altro infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori dai campi per altri due mesi, periodo durante il quale Alonso è stato esonerato e un altro ex terzino destro del Liverpool, Álvaro Arbeloa, è stato nominato allenatore.

    Alexander-Arnold sta ora trovando tardivamente il suo equilibrio sotto la guida di Arbeloa, che ha adottato un approccio più elastico rispetto al suo predecessore. Arbeloa ha riposto fiducia nei giovani e, per la maggior parte, ha permesso ai suoi migliori giocatori di capire le cose da soli, proprio come ha fatto Carlo Ancelotti prima del breve mandato di Alonso.

    Per Alexander-Arnold, ciò ha significato imparare a giocare con i migliori al mondo sul campo, ma per farlo ha bisogno di continuità. Il 27enne ha giocato solo 754 minuti in Liga in questa stagione e, anche se ha fornito quattro assist, di cui due nelle ultime due partite, sembra ancora un giocatore che sta cercando di ambientarsi in un nuovo club.

    Questo è naturale, ovviamente. Alexander-Arnold ha trascorso tutta la sua carriera professionale fino all'estate scorsa nel Merseyside, dove era un ingranaggio fondamentale in una macchina ben oliata. Qui ci sono meno punti di riferimento, con il calcio del Real Madrid più improvvisato. Alexander-Arnold deve ancora adattarsi completamente a un ambiente del genere.


  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    LA FASE DIFENSIVA

    Per Alexander-Arnold, questa fiducia significa accettare alcuni dei suoi punti deboli. I suoi problemi in difesa sono stati a lungo oggetto di discussione – e forse un po’ esagerati. Alexander-Arnold non è di per sé un cattivo difensore, ma presenta delle lacune piuttosto evidenti che vengono poi messe sotto la lente d’ingrandimento dagli analisti.

    A volte, Alexander-Arnold sembra ancora molto quello che è, un centrocampista convertito che non ha mai ricevuto una formazione classica sull'intensità difensiva richiesta a un terzino. È forse solo perché è così efficace in fase offensiva che i suoi problemi in difesa vengono esaminati con tanta attenzione.

    Ma questo non significa che debbano essere giustificati. Durante la sua permanenza al Liverpool, le squadre sfruttavano regolarmente la fascia destra dei Reds. Il Liverpool si è adattato di conseguenza, poiché sia sotto Klopp che sotto Arne Slot, c'era sempre un centrocampista appostato dietro l'inglese per offrire copertura. Certo, Alexander-Arnold era un punto debole in difesa, ma il Liverpool, in effetti, marcava a uomo chiunque gli fosse stato assegnato.

    Il Real Madrid non gli ha concesso lo stesso lusso, e questo si è visto in più di un'occasione. Alexander-Arnold è stato tormentato da Jeremy Doku del Manchester City in Champions League e ha commesso un paio di errori madornali contro il Celta Vigo in Liga. Sabato, invece, la sua incapacità di marcare un avversario in corsa contro il Maiorca ha portato i Blancos a una sconfitta imbarazzante che ha inferto un duro colpo alle loro speranze di titolo.

    La stampa spagnola è stata di conseguenza spietata, con Marca piuttosto severa nella sua valutazione sulla difesa di Alexander-Arnold nella recente sconfitta contro il Celta: "Chiunque guardasse regolarmente il Liverpool sa che Trent non è esattamente un difensore instancabile; la sua forza sta nell'avanzare e nel distribuire la palla con i suoi passaggi squisiti. Ma difendere? Lasciamo perdere, come è stato dimostrato ancora una volta con il primo goal del Celta. L'unica domanda è se non sappia come farlo o semplicemente non voglia farlo. Quindi, se siete tifosi del Real Madrid, non prendetevela con il terzino inglese se non vi piacciono le sue prestazioni difensive. Semmai, prendetevela con chi lo ha ingaggiato."

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  • Thomas Tuchel Trent Alexander-Arnold EnglandGetty/GOAL

    ANCHE I MONDIALI IN PALIO

    Quegli errori recenti non avrebbero potuto capitare in un momento peggiore per Alexander-Arnold in vista della sua partecipazione ai Mondiali. Tuchel non lo ha convocato per le amichevoli dell’Inghilterra contro Uruguay e Giappone a marzo, una decisione che ha diviso l’opinione pubblica tra tifosi e media. Tuchel ha respinto l'idea che Alexander-Arnold dovesse essere automaticamente parte della sua rosa, ammettendo che è stata una decisione "difficile" escludere il terzino destro, ma ha insistito sul fatto di averlo fatto per ragioni "sportive". In parole povere, Tuchel non vede l'ex giocatore del Liverpool come la scelta ideale per la sua squadra.

    Molti di coloro che si sono arrabbiati per la decisione non seguono il Real Madrid settimana dopo settimana. Se lo facessero, potrebbero dirvi che Alexander-Arnold non è in grande forma. E forse anche chi sta dalla parte di Alexander-Arnold potrebbe guardare al sistema di Tuchel e ammettere che un terzino con migliori doti difensive è molto più adatto alla visione del calcio del tecnico tedesco.

    Il tempo sta quindi per scadere per Alexander-Arnold per dimostrare di meritarsi un ritorno in squadra quest'estate. Una buona prestazione contro uno degli esterni più in forma al mondo in un importante incontro a eliminazione diretta di Champions League sarebbe sicuramente di grande aiuto alla sua causa. Se invece venisse messo in difficoltà, qualsiasi speranza che aveva di rientrare in squadra potrebbe svanire, a meno che non ci siano infortuni ad altri giocatori nella rosa di Tuchel.

  • Trent Alexander-Arnold Luis Diaz Liverpool GFXGetty Images

    DA AMICI A NEMICI

    Nelle fasi decisive della competizione calcistica più prestigiosa, i duelli individuali sono fondamentali. Il Bayern, senza dubbio, avrà individuato nella fascia destra del Real Madrid un punto debole da sfruttare. E, naturalmente, la grande ironia è che, proprio in Diaz, hanno il giocatore forse più adatto a contrastare Alexander-Arnold. Si può solo immaginare quante volte si siano affrontati in allenamento; se c'è qualcuno che sa come schivare e aggirare Alexander-Arnold, è proprio il giocatore che dovrà marcare per 90 minuti.

    "Non voglio dire che le altre partite siano meno importanti, ma quando c'è così tanto clamore intorno a una partita e così tanti occhi puntati su di essa, sai che devi dare il massimo. Quando giochi per un club come questo, l'aspettativa è che tu debba vincere", ha detto Alexander-Arnold dopo la vittoria del Real Madrid negli ottavi di finale contro il Man City. Ma anche i risultati della squadra dovrebbero sempre essere al primo posto, lui è ben consapevole di quanto sia in gioco per lui personalmente questa settimana.

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