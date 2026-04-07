Trent Alexander-Arnold deve neutralizzare Luis Díaz in Real Madrid-Bayern Monaco: si gioca Champions e Mondiali con l'Inghilterra contro l'ex compagno del Liverpool

È stato uno di quei passaggi che solo Trent Alexander-Arnold sapeva fare. Nel dicembre 2024 il Liverpool aveva faticato a sfondare la difesa del Tottenham, con gli Spurs che avevano tenuto duro per 23 minuti nonostante la pressione avversaria. E poi, Alexander-Arnold ha servito il passaggio decisivo. Si è smarcato dalla fascia destra, ha trovato l'angolo perfetto e ha crossato con precisione tra i due difensori centrali, servendo Luis Diaz sulla testa.

Dopo aver segnato, Diaz si è lanciato in una esultanza sfrenata prima di invitare Alexander-Arnold a unirsi a lui. Una delle immagini più memorabili di quella stagione, alla fine, è stata quella di Diaz che fingeva di lucidare le scarpe di Alexander-Arnold, tanto era entusiasta dell’assist del compagno di squadra.

Sfortunatamente per molti tifosi del Liverpool, quel legame appartiene ormai al passato. A distanza di quasi 18 mesi, entrambi i giocatori stanno ora mettendo in pratica il loro talento altrove. Alexander-Arnold entra ed esce dalla formazione titolare del Real Madrid, mentre Diaz sta vivendo l'anno migliore della sua carriera al Bayern Monaco.

In effetti, questa è la storia di due strade che hanno preso traiettorie diverse. Alexander-Arnold quando ha lasciato il Liverpool era nel pieno della sua carriera e pensava di ripartire alla grande non appena fosse arrivato nella capitale spagnola. Diaz, invece, ha lasciato il Liverpool sentendosi come un giocatore al quale era stata data un'ancora di salvezza, ma che aveva ancora molto da dimostrare.

Invece, è successo il contrario. Alexander-Arnold, sia per problemi di infortuni o difficoltà tattiche iniziali, ha faticato. Diaz, a cui è stato concesso più spazio che mai per correre, creare e finalizzare, sta facendo sembrare la Bundesliga incredibilmente facile. E adesso si affronteranno l'uno contro l'altro.

Alexander-Arnold arriva ai quarti di finale di Champions League non solo con dei dubbi su di lui a Madrid, ma anche con una grande incertezza riguardo al suo posto nella rosa dell'Inghilterra. E quindi, se non riuscirà a neutralizzare il suo ex compagno di squadra del Liverpool nei prossimi otto giorni, allora qualsiasi speranza di riconquistare un posto nella rosa di Thomas Tuchel per i Mondiali potrebbe essere finita.