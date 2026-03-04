Goal.com
Pelligra Benevento CataniaGOAL - Catania FC
Antonio Torrisi

Trasferta vietata per Benevento-Catania, il presidente Pelligra protesta: "Ha senso continuare a investire nel calcio italiano? La dirigenza sarà assente al Vigorito"

Il presidente del club rossazzurro ha affidato a un comunicato ufficiale il commento al divieto di trasferta per i residenti in Sicilia, dopo aver venduto più di mille biglietti: "Mi auguro che le Istituzioni e la FIGC riesca a convincere la gente, non me".

Benevento-Catania è già un caso ancor prima di essere giocata: dopo la decisione di annullare i biglietti già venduti ai tifosi rossazzurri a poche ore dal fischio d'inizio, il presidente del club etneo Ross Pelligra ha affidato al sito ufficiale un comunicato di commento a quanto accaduto, con una domanda diretta rivolta a istituzioni e FIGC.

Una presa di posizione netta che arriva, come detto, dopo un dietrofront ha fatto assai discutere e che rappresenta una pagina comunque molto "particolare" della gestione degli eventi calcistici in Italia.

E, per questo motivo, Pelligra si è rivolto alla Federcalcio. 

  • BENEVENTO-CATANIA VIETATA: COS'È SUCCESSO CON LA TRASFERTA DEI SICILIANI

    Riepiloghiamo brevemente. Nella giornata di lunedì 2 marzo è stata aperta la vendita dei biglietti validi per assistere a Benevento-Catania, partita cruciale per le sorti del Girone C di Serie C.

    Prima contro seconda, scontro al vertice e, sostanzialmente, decisivo per definire le gerarchie da qui alla fine del campionato: e la trasferta viene consentita, con un'adesione straordinaria dei tifosi del Catania che, in poche ore, hanno acquistato più di 1300 biglietti, organizzando il viaggio in Campania.

    Nella serata di martedì 3 marzo, però, la sorpresa: l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha rinviato la palla al CASMS circa la possibilità di vietare la trasferta, nonostante i tagliandi venduti.

    Nella mattina del 4 marzo, quindi, la trasferta è stata effettivamente vietata ai residenti in Sicilia, che di conseguenza verranno rimbosati.

  • PERCHÉ BENEVENTO-CATANIA È STATA VIETATA AI RESIDENTI IN SICILIA?

    Alla base della decisione c'è la concomitanza con altri eventi calcistici considerati, visti i rapporti tra le tifoserie, potenzialmente pericolosi (Crotone-Cavese e Potenza-Cosenza). 

    Le tifoserie di Benevento e Catania sono amiche, ma le criticità sarebbero state rilevate nel possibile incrocio tra quella rossazzurra e quelle di Cavese e Cosenza.

  • LA NOTA UFFICIALE DI PELLIGRA DOPO BENEVENTO-CATANIA VIETATA AI TIFOSI SICILIANI

    Ross Pelligra, presidente del Catania, come detto, non ci sta.

    "In segno di solidarietà nei confronti di tutti i tifosi rossazzurri, non sarò presente allo stadio 'Vigorito' in occasione di Benevento-Catania: questa scelta è condivisa con Vincenzo Grella e Mark Bresciano, che rientreranno a Catania nelle prossime ore, ed è un atto di protesta, composta ma netta", spiega la nota.

    "La decisione dell'Autorità competente sarà oggetto di ricorso urgente da parte del Catania Football Club per evidenti ragioni sostanziali. La tempistica del provvedimento, che giunge due giorni dopo l'apertura della prevendita ed a poco più di 24 ore dal fischio d'inizio, rappresenta un'ulteriore penalizzazione nei confronti dei nostri sostenitori e quindi della nostra società: 1.369 persone si erano legittimamente organizzate per una trasferta infrasettimanale e una partita notturna, pianificando di conseguenza anche la vita familiare e lavorativa. Il rimborso del costo del biglietto non compenserà le spese già affrontate, non ridurrà il disagio e non cancellerà l'amarezza", prosegue.

    Pelligra poi si rivolge direttamente alla Federazione.

    "Da imprenditore che ha impiegato in quattro anni ingenti risorse economiche, tempo, passione, sacrifici ed entusiasmo, mi chiedo e chiedo alle Istituzioni, calcistiche e non: continuare ad investire nel calcio italiano ha un senso economico e logico, se nemmeno le certezze sono più tali ma vengono stravolte all'improvviso, penalizzando società e tifosi che insieme accendono il motore del calcio? Mi auguro che le Istituzioni e la Federazione Italiana Giuoco Calcio con la Lega Pro rispondano a questa domanda e sappiano convincere la gente, non me. Questa è la partita più importante del campionato ma la copertina del match è davvero brutta, perché il Catania non avrà il suo 'dodicesimo uomo'".

    Quindi, un messaggio ai giocatori.

    "Sono sicuro che porterete in campo anche l'amore e l'energia che avreste meritato di ricevere dagli spalti, domani sera, e sono convinto che offrirete la vostra migliore prestazione rappresentando Catania, una grande città italiana, e il Catania, un club che rispetta per cultura e merita rispetto per serietà. Qualcuno potrà pensare di avervi indebolito ma io sono certo che questa vicenda vi renderà ancora più forti".

