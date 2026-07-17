Silvio Baldini, attualmente ancora ct ad interim dell'Italia in attesa della nomina del prossimo selezionatore, si trova ad affrontare uno dei lutti più gravi: la perdita della figlia Valentina, di appena 30 anni. Sono ore di profondo sconforto per l'allenatore, raggiunto in mattinata da manifestazioni di vicinanza da parte di tutto il mondo dello sport italiano.
Tragedia per Silvio Baldini, è morta a soli 30 anni la figlia Valentina: "Mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio"
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CIAO, VALENTINA
Valentina Baldini era affetta dalla nascita da una grave tetraparesi spastica, una condizione che la famiglia ha sempre affrontato con spirto positivo. Baldini ha spesso raccontato, nelle sue interviste, come la presenza di Valentina lo abbia aiutato a ridimensionare vittorie e sconfitte, a mettere il pallone al suo posto e a concentrarsi su ciò che conta davvero. "Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio".
IL CORDOGLIO DEL PERUGIA
AC Perugia Calcio esprime cordoglio e sentita vicinanza, per la perdita della figlia Valentina, a mister Silvio Baldini, c.t. della Nazionale Under 21 (attualmente anche della Nazionale) ed ex allenatore dei Grifoni.
In questo momento di dolore, tutto l’ambiente del Perugia Calcio si stringe intorno al mister, alla moglie Paola ed alla famiglia Baldini.
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