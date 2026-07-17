Tragedia per Silvio Baldini, è morta a soli 30 anni la figlia Valentina: "Mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio"

Valentina Baldini era affetta dalla nascita da una grave tetraparesi spastica, una condizione che la famiglia ha sempre affrontato con spirto positivo. Baldini ha spesso raccontato, nelle sue interviste, come la presenza di Valentina lo abbia aiutato a ridimensionare vittorie e sconfitte, a mettere il pallone al suo posto e a concentrarsi su ciò che conta davvero. "Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio".