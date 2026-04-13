L’attacco è avvenuto domenica sera nella regione Ashanti, nel sud del Ghana, quando uomini armati hanno preso di mira il bus che trasportava circa 30 persone tra giocatori e dirigenti.

Le autorità hanno spiegato che almeno sei aggressori, tre dei quali armati di fucili a pompa, hanno aperto il fuoco mentre l’autista tentava di fare retromarcia per sfuggire all’assalto.

Il mezzo è stato crivellato di colpi, trasformando quello che doveva essere un normale rientro dopo una partita contro il Samartex FC in un dramma.