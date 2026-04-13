Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
GhanaGetty Images
Alessandro De Felice

Tragedia in Ghana, ucciso il 20enne Dominic Frimpong: assalto armato al bus del Berekum Chelsea, feriti e dispersi tra i compagni

Coppa del Mondo
Ghana
Ghana
Amichevoli
Panama

Colpito alla testa durante una rapina, il giovane talento ghanese muore dopo il ricovero: indagini in corso e sicurezza da rafforzare.

Pubblicità

Il calcio africano è stato travolto da una tragedia che ha scosso profondamente l’intera comunità sportiva.

Dominic Frimpong, attaccante ghanese di appena 20 anni in forza al Berekum Chelsea, è stato ucciso durante un attacco armato al pullman della squadra mentre rientrava da una partita di Ghana Premier League.

Come riferito dalla Federazione calcistica del Ghana, il giovane ha perso la vita in seguito a una rapina a mano armata avvenuta lungo la strada tra Bibiani e Goaso, nei pressi di Ahyiresu.


  • L’AGGUATO AL BUS DELLA SQUADRA

    L’attacco è avvenuto domenica sera nella regione Ashanti, nel sud del Ghana, quando uomini armati hanno preso di mira il bus che trasportava circa 30 persone tra giocatori e dirigenti.

    Le autorità hanno spiegato che almeno sei aggressori, tre dei quali armati di fucili a pompa, hanno aperto il fuoco mentre l’autista tentava di fare retromarcia per sfuggire all’assalto.

    Il mezzo è stato crivellato di colpi, trasformando quello che doveva essere un normale rientro dopo una partita contro il Samartex FC in un dramma.

    • Pubblicità

  • MORTO FRIMPONG

    Dominic Frimpong è stato colpito da un proiettile alla testa durante l’attacco e le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Bibiani, il calciatore è deceduto poco dopo.

    Nell’assalto è rimasto ferito anche un altro giocatore del Berekum Chelsea, attualmente sotto cure mediche, mentre diversi membri della squadra sono fuggiti nella boscaglia circostante per mettersi in salvo.

    Alcuni risultano ancora dispersi, secondo quanto riferito dal club.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL CORDOGLIO DELLA FEDERAZIONE GHANESE

    La Federazione calcistica del Ghana ha ufficializzato la notizia con un comunicato in cui esprime “profondo dolore” per la morte del giovane atleta.

    Nella nota si legge che “questo tragico incidente rappresenta una grave perdita non solo per il Berekum Chelsea, ma anche per il calcio ghanese nel suo complesso”, sottolineando come Frimpong fosse “un giovane talento promettente, la cui dedizione e passione incarnavano lo spirito del campionato”.

    La Federazione ha inoltre rivolto le proprie condoglianze alla famiglia, ai compagni di squadra, allo staff tecnico e alla dirigenza del club.

  • INDAGINI E MISURE DI SICUREZZA

    Le autorità hanno avviato un’indagine per individuare i responsabili dell’attacco, mentre la Federazione ha chiesto che “vengano prese tutte le misure necessarie per garantire che sia fatta giustizia”.

    Parallelamente, come annunciato dalla stessa GFA, saranno rafforzate le misure di sicurezza per le squadre impegnate nei viaggi per le competizioni nazionali.

    La Federazione ha dichiarato di essere in costante contatto con il club e con la polizia del Ghana per seguire gli sviluppi delle indagini.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • UN TALENTO SPEZZATO

    Frimpong, classe 2005 e di proprietà dell’Aduana Stars ma in prestito al Berekum Chelsea, era considerato una giovane promessa del calcio ghanese.

    Solo pochi giorni prima della tragedia aveva segnato il suo secondo goal stagionale in Ghana Premier League, confermando la crescita di un talento che sognava di affermarsi ai massimi livelli e rappresentare il proprio Paese.