Il calcio africano è stato travolto da una tragedia che ha scosso profondamente l’intera comunità sportiva.
Dominic Frimpong, attaccante ghanese di appena 20 anni in forza al Berekum Chelsea, è stato ucciso durante un attacco armato al pullman della squadra mentre rientrava da una partita di Ghana Premier League.
Come riferito dalla Federazione calcistica del Ghana, il giovane ha perso la vita in seguito a una rapina a mano armata avvenuta lungo la strada tra Bibiani e Goaso, nei pressi di Ahyiresu.