Certo, l'Italia è e resta favorita. Favoritissima, anzi. L'Irlanda del Nord è una nazionale formata da onesti mestieranti del pallone, che militano quasi solo nei campionati minori inglesi e che rappresentano una specie di calcio vecchio stampo.

La squadra di Michael O'Neill ha vinto una volta sola in trasferta nelle ultime nove uscite: in Lussemburgo nel settembre del 2025. Per il resto ha perso addirittura sei volte, racimolando un paio di pareggi di cui uno proprio in casa dei lussemburghesi.

L'Irlanda del Nord ha chiuso al terzo posto il proprio girone di qualificazione ai Mondiali, dietro alla Germania e alla Slovacchia. In sei partite ne ha vinte tre e ha perso le altre.

L'Italia di Gattuso, peraltro, ha già dimostrato di saper affrontare avversari del genere. Ha battuto Estonia, Israele, Moldavia, quasi sempre in scioltezza. Solo a Chisinau ha rischiato una figuraccia storica, imponendosi comunque nel finale. L'unico ko, seppur pesantissimo, lo ha rimediato contro la Norvegia, squadra dalle qualità ben diverse.