Il grande giorno è arrivato. Il primo dei due grandi giorni, si spera. Perché l'Italia non potrà mica fermarsi qui, alla semifinale contro l'Irlanda del Nord: deve guardare oltre, all'eventuale finale di martedì, perché questo è l'unico modo di tornare ai Mondiali dopo 12 anni d'assenza.
Però due passi in uno non si possono fare. E due avversari in uno non si possono sfidare. Bastano i nordirlandesi, rivali teoricamente morbidi ma che portano a Bergamo una serie di paure e timori, quasi una psicosi, per chi è già scivolato per due volte su una buccia di banana chiamata playoff.
Proprio questo è il pericolo principale per la partita di questa sera a Bergamo: la paura, da mischiare con il favoritismo in una sorta di strano cocktail. E le motivazioni, in questo senso, sono piuttosto evidenti.