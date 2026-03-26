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Stefano Silvestri

Tra favoritismo e psicosi, tra pressioni e paure: Italia-Irlanda del Nord è una serie di pericoli da evitare

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia vs Irlanda del Nord
Italia
Irlanda del Nord

Dal timore di non farcela al pensiero di Svezia e Macedonia: gli azzurri sperano di non trasformare il gap tecnico in un boomerang. Ma Gattuso dice: "È giusto arrivare carichi e sentire responsabilità e tensione".

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Il grande giorno è arrivato. Il primo dei due grandi giorni, si spera. Perché l'Italia non potrà mica fermarsi qui, alla semifinale contro l'Irlanda del Nord: deve guardare oltre, all'eventuale finale di martedì, perché questo è l'unico modo di tornare ai Mondiali dopo 12 anni d'assenza.

Però due passi in uno non si possono fare. E due avversari in uno non si possono sfidare. Bastano i nordirlandesi, rivali teoricamente morbidi ma che portano a Bergamo una serie di paure e timori, quasi una psicosi, per chi è già scivolato per due volte su una buccia di banana chiamata playoff.

Proprio questo è il pericolo principale per la partita di questa sera a Bergamo: la paura, da mischiare con il favoritismo in una sorta di strano cocktail. E le motivazioni, in questo senso, sono piuttosto evidenti.

  • IL FAVORITISMO AZZURRO

    Certo, l'Italia è e resta favorita. Favoritissima, anzi. L'Irlanda del Nord è una nazionale formata da onesti mestieranti del pallone, che militano quasi solo nei campionati minori inglesi e che rappresentano una specie di calcio vecchio stampo.

    La squadra di Michael O'Neill ha vinto una volta sola in trasferta nelle ultime nove uscite: in Lussemburgo nel settembre del 2025. Per il resto ha perso addirittura sei volte, racimolando un paio di pareggi di cui uno proprio in casa dei lussemburghesi.

    L'Irlanda del Nord ha chiuso al terzo posto il proprio girone di qualificazione ai Mondiali, dietro alla Germania e alla Slovacchia. In sei partite ne ha vinte tre e ha perso le altre.

    L'Italia di Gattuso, peraltro, ha già dimostrato di saper affrontare avversari del genere. Ha battuto Estonia, Israele, Moldavia, quasi sempre in scioltezza. Solo a Chisinau ha rischiato una figuraccia storica, imponendosi comunque nel finale. L'unico ko, seppur pesantissimo, lo ha rimediato contro la Norvegia, squadra dalle qualità ben diverse.

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  • Italia Macedonia 2022@Getty

    LA PSICOSI DEI PRECEDENTI

    Però poi c'è questo fatto della partita secca, da dentro o fuori, a rimettere in discussione tutto. Senza dimenticare che le ultime volte non è andata bene, e questo ce lo ricordiamo ampiamente tutti quanti.

    Il principale pericolo di stasera sarà proprio questo: la psicosi derivante dai precedenti contro la Svezia e la Macedonia del Nord. Anche allora l'Italia era favorita (meno contro gli svedesi, nettamente contro i macedoni), ma entrambe le volte ha scioccato il mondo intero non riuscendo a qualificarsi per i Mondiali.

    "Se ho guardato gli altri spareggi? Non avevo bisogno di guardarli, li ho nella mia testa - ha detto però il ct Gattuso alla vigilia - Poi la verità è che se Jorginho segna all'Olimpico siamo al Mondiale. Quando io ho vinto nel 2003 se Ambrosini non s'inventa la spizzata... e la fortuna è una componente importante nel calcio, ma alla fine non andiamo al Mondiale dal 2014. Ma quello è il passato, pensiamo a domani".

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  • GESTIRE LA PRESSIONE

    L'Italia avrà sulle proprie spalle la pressione di un paese intero. E questo, per chi non è esattamente abituato a vivere notti del genere con la maglia azzurra, potrebbe anche rivelarsi un problema.

    Togliendo alcuni elementi come Donnarumma o gli interisti, i nostri giocatori non hanno un'estrema dimestichezza con questo tipo di partite come potevano averla i campioni del passato. Locatelli, Politano e Tonali sono già stati eliminati dalla Champions League, Mancini dall'Europa League. Kean sta lottando per non retrocedere. Retegui gioca in Arabia Saudita. E così via.

    La pressione è e sarà enorme, inutile nasconderlo. L'Italia, intesa come paese, si aspetta che l'Italia intesa come Nazionale superi il doppio ostacolo e regali la partecipazione a un Mondiale a chi nel 2014 non era ancora nato. Lo stesso Gattuso, in conferenza stampa, ha fatto poco per allentare la morsa.

    "È la partita più importante della mia carriera, ho il Paese sulle spalle. In questi mesi tutti mi hanno detto 'mister, portaci al Mondiale'. La pressione c'è, ma è una vita che faccio questo mestiere".

  • TUTTO DA PERDERE

    Altro punto per nulla da sottovalutare: l'Italia ha tutto da perdere. Se per la terza volta di fila non andrà ai Mondiali, un disastro di proporzioni epiche si scatenerà sul movimento calcistico proprio come accaduto dopo Svezia e Macedonia del Nord. E i giocatori verranno etichettati come quelli che, ancora una volta, non ce l'avranno fatta.

    Opposto è il discorso relativo all'Irlanda del Nord. Gli avversari dell'Italia sanno di essere completamente sfavoriti e arrivano a Bergamo con quel senso di leggerezza dettato, al contrario, dal non aver nulla da perdere. Oltre a un piano tattico che Gattuso spera non complichi troppo la notte azzurra.

    "Bisogna essere realisti, non possiamo arrivare qui e pensare di poter imporre il nostro gioco, saremmo ingenui - ha detto il ct O'Neill in conferenza - La cosa più importante è eseguire il nostro piano di gioco. È importante per noi cercare di restare in partita, far si che la gara non sia troppo aperta. Più avanza il tempo con lo 0-0, più aumentano le pressioni sulla squadra favorita".

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  • "BUON UMORE NELLA SQUADRA"

    Buon segno, però, che all'interno della rosa azzurra si stia respirando un sentimento positivo. Di voglia di farcela, più che di paura di non farcela. O almeno, questo è quel che ha rivelato Gattuso alla vigilia della partita.

    "C'è un buon umore all'interno della squadra, devo dire che sono stati tre giorni belli. Grandissima atmosfera, abbiamo una partita importante, sappiamo tutti cosa ci giochiamo. È giusto arrivare carichi e sentire un po' di responsabilità e di tensione".

    Il punto di partenza è questo. E poi ci sarà il campo. La tecnica, la tattica, l'aggressività su ogni pallone, il desiderio di non farsi sorprendere da un avversario obiettivamente inferiore e di far valere il proprio favoritismo. Si può fare. O meglio: si deve fare.

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