Era stato Claudio Ranieri, di fatto, ad annunciare il ritorno di Totti alla Roma: "La società ci sta pensando e mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma perché è parte di questo club".

La famiglia Friedkin, infatti, ha avviato e approfondito i contatti per riportare l'ex numero 10 in società: e il traguardo sembra tutt'altro che lontano.