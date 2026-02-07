L'annuncio di Claudio Ranieri ha di fatto acceso l'entusiasmo del popolo romanista, pronto ad accogliere, ancora una volta a braccia aperte, il simbolo più fulgido della sua storia.
Francesco Totti, infatti, è sempre più vicino al ritorno nella società capitolina, ovvero l'unico club per il quale ha giocato nel corso della sua carriera, scandita da forti, fortissime tinte giallorosse.
L'ex capitano e numero 10, dunque, si prepara al grande ritorno: ma quale sarà il suo ruolo? Ecco tutti i dettagli sulla carica che Totti ricoprirà all'interno dell'organigramma dirigenziale della Roma.