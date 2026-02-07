Goal.com
Michael Di Chiaro

Totti verso il ritorno alla Roma: contatti avanzati, che ruolo avrà e tutti i dettagli sul nuovo incarico

La leggenda giallorossa è sempre più vicina al ritorno in società: tutti i dettagli sul suo nuovo incarico.

L'annuncio di Claudio Ranieri ha di fatto acceso l'entusiasmo del popolo romanista, pronto ad accogliere, ancora una volta a braccia aperte, il simbolo più fulgido della sua storia.

Francesco Totti, infatti, è sempre più vicino al ritorno nella società capitolina, ovvero l'unico club per il quale ha giocato nel corso della sua carriera, scandita da forti, fortissime tinte giallorosse.

L'ex capitano e numero 10, dunque, si prepara al grande ritorno: ma quale sarà il suo ruolo? Ecco tutti i dettagli sulla carica che Totti ricoprirà all'interno dell'organigramma dirigenziale della Roma.

  • LE PAROLE DI RANIERI

    Era stato Claudio Ranieri, di fatto, ad annunciare il ritorno di Totti alla Roma: "La società ci sta pensando e mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma perché è parte di questo club". 

    La famiglia Friedkin, infatti, ha avviato e approfondito i contatti per riportare l'ex numero 10 in società: e il traguardo sembra tutt'altro che lontano.

  • TOTTI COME PERNO DEL PROGETTO

    Come riportato dal Corriere dello Sport, la famiglia Friedkin sta lavorando in maniera molto concreta per riportare Totti alla Roma e conferirgli un ruolo operativo all'interno dell'organigramma societario capitolino.

    Nessuna carica simbolica o di pura rappresentanza, come già avvenuto in passato, ma un ruolo definito e operativo, che renda Totti un protagonista chiave delle manovre societarie nel presente e nel futuro.

  • IL RUOLO DI TOTTI: I DETTAGLI

    Totti, con ogni probabilità, verrà inserito con un ruolo operativo all'interno dell'area sportiva: per l'ex capitano è pronto un incarico da direttore tecnico, ovvero una sorta di figura di raccordo tra allenatore, direttore sportivo e società.

    Del resto Claudio Ranieri era stato molto chiaro: "Mi auguro che Francesco possa essere veramente utile alla Roma". Parole molto chiare, che non lasciano spazio ad interpretazioni: attorno alla sua leggenda, infatti, la Roma vuole costruire un progetto definito, preciso e che lo coinvolga in prima persona. Non è da escludere, inoltre, che Totti venga inizialmente affiancato a Massara, attuale direttore sportivo giallorosso.

  • QUANDO PUÓ ARRIVARE L'ACCORDO

    Il ritorno di Totti avrebbe indubbiamente un forte peso simbolico e commerciale, soprattutto in vista del centenario del club nel 2027 e dei passaggi legati al nuovo stadio di Pietralata.

    La chiusura definitiva dell’operazione è attesa dopo la conclusione di alcune questioni personali dell’ex capitano, con l’obiettivo di arrivare a una decisione entro la fine della stagione. Totti, dunque, entrerebbe in carica a partire dalla stagione 2026/27.

