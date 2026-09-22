Totti e il ritorno in campo a 48 anni: "Il Genoa faceva sul serio, ci ho pensato, ma non potevo tradire la Roma"

Gilardino aveva 42 anni, Fabregas 37, quindi avrei avuto rispettivamente 6 e 11 anni in più di chi era pagato per dirmi cosa fare. Non sono leggende metropolitane, è la pura verità. Incredibile, ma vera. Pazzesca.

Per tenermi in forma giocavo tutti i lunedì sera a calciotto, il calcio a otto come dice il nome, che forse è anche un po’ lo sport dei pensionati, del dopo-lavoro, però mi divertivo e segnavo pure, un po’ rotondetto, ma il mio stato di forma non era malaccio. Me la cavavo bene, mica ci si dimentica di come si tocca un pallone, di come si calciano le punizioni o si fa un assist.

Mi piaceva scherzare nelle interviste, prendere un po’ per il culo qualche giornalista che capitava da quelle parti, come solo io so fare: «Sono pronto per tornare». Fatto sta che quella battuta l’hanno ascoltata tutti. E qualcuno si è fatto venire una pazza idea.

"Francesco, se sei pronto, allora torna per davvero".