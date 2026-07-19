Continua la faraonica campagna acquisti del Tottenham. Dopo il rischio retrocessione, la squadra londinese ha aperto i cordoni della borsa e sta accontentando tutte le richieste del neo allenatore Roberto De Zerbi.
Tottenham senza freni, arriva anche Savinho: accordo vicino col Manchester City per 76 milioni di euro
Chiusura vicina
Il Tottenham è vicino all’acquisto di Savinho dal City per 65 milioni di sterline (76 milioni di euro circa), come riporta il Daily Mail. Gli Spurs seguono il nazionale brasiliano dalla scorsa estate, ma l’affare era saltato. Ora il ventiduenne sembra destinato a trasferirsi nel nord di Londra.
L’operazione rientra nel piano di rafforzamento voluto da De Zerbi: gli Spurs hanno già speso oltre 200 milioni di sterline e sarebbero pronti a nuovi investimenti prima della chiusura del mercato.
Savinho ha vissuto un anno complicato al City, con un solo goal in 24 presenze in Premier, ma gli Spurs credono che possa essere utile ai piani di De Zerbi.
Le valigie sui social
L'ala ha alimentato le speculazioni sul suo futuro con una storia su Instagram: una valigia e il messaggio "in partenza per divertirsi un po'". I tifosi pensano che stia lasciando Manchester.
Il City, secondo i rumors, starebbe già cercando un sostituto, come il giovane del Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye. Anche Tottenham, Aston Villa e Lipsia seguono il diciottenne senegalese, appena visto ai Mondiali.
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De Zerbi continua a rimodellare l'attacco del Tottenham
L'arrivo di Savinho fa parte del piano di De Zerbi per rinforzare la rosa dopo il 17° posto della scorsa stagione. L’allenatore italiano vuole aggiungere qualità e profondità sulle fasce mentre riorganizza l’attacco. De Zerbi ha anche parlato con Mathys Tel del suo futuro: come riporta Football London, ha confermato al 21enne che resta centrale nei piani del Tottenham per la stagione 2026-27, pur se il club cerca altre opzioni in avanti.
- Getty
Potrebbero seguire altri arrivi
Savinho potrebbe non essere l'ultimo acquisto offensivo del Tottenham in questa estate. De Zerbi vorrebbe altri due attaccanti per aumentare concorrenza e flessibilità tattica.
Se l’affare Savinho andrà in porto, il club avrà speso oltre 300 milioni di sterline, dopo gli acquisti di Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Jan Paul van Hecke.
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