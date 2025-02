Tottenham-Manchester United dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Premier League scende in campo per la venticinquesima giornata: sfida tra deluse, il Tottenham ospita il Manchester United.

Nel week end di Premier League si affrontano Tottenham e Manchester United, partita valida per la venticinquesima giornata di campionato.

Si affrontano due squadre che hanno deluso profondamente in questa stagione e si trovano infatti nella parte destra della classifica.

Ventinove punti per il Manchester United, due in meno per il Tottenham. Gli spurs sono reduci dalla doppia eliminazione in Coppa di Lega e in Fa Cup mentre la squadra di Ruben Amorim ha superato il turno contro il Leicester City.

