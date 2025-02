Tottenham-Manchester City dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Tottenham e Manchester City si affrontano nella 27ª giornata di Premier League: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Battuta in casa dal Liverpool, il Manchester City continua la sua terribile annata (se rapportata alle altre). Eliminata dalla Champions, raggiunta al quarto posto e avvicinata da svariate squadre, il team di Guardiola fa ora visita al Tottenham per la propria 27esima gara di campionato.

A differenza di un Manchester City alle prese con una nuova crisi nell'ultimo periodo, il Tottenham ha ottenuto tre successi di fila e punta ad avvicinare quanto più possibile il settimo posto che varrebbe la Conference.

A -10 dal Chelsea attualmente settimo è durissima per gli Spurs, che provano però ad estendere il proprio slancio ospitando la squadra di Guardiola in un match visibile in tv su Sky, Sky Go e NOW nella giornata di mercoledì.