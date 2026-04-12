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Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Tottenham in caduta libera, De Zerbi: "Qui non serve un allenatore, ma un fratello maggiore o un padre"

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Roberto De Zerbi perde contro il Sunderland al suo debutto sulla panchina del Tottenham: "Si potrà fare meglio solo con un diverso livello di fiducia".

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La cura De Zerbi per il momento non ha ancora dato i frutti sperati.

Il Tottenham infatti, nel giorno del debutto del tecnico italiano sulla sua panchina, inanella sul campo del Sunderland la sua sedicesima sconfitta in campionato e vede complicarsi terribilmente la sua situazione in campionato.

Gli Spurs, che in Premier League non vincono dallo scorso 28 dicembre e che da allora hanno messo in cascina appena cinque punti, sono ora terzultimi in classifica, a -2 dal West Ham che sarebbe momentaneamente salvo.

Roberto De Zerbi, dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra ai microfoni della BBC.

  • "SIAMO STATI SFORTUNATI"

    "Il Tottenham oggi ha giocato una buona partita, forse non abbastanza buona per vincere, ma nel primo tempo siamo stati sfortunati in alcune occasioni".


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  • "I GIOCATORI HANNO DATO IL MASSIMO"

    "Ai giocatori non posso dire nulla, hanno dato il massimo in termini di atteggiamento e spirito. Possiamo certamente giocare e sentirci meglio ed è su questo che dobbiamo lavorare. Ai ragazzi devo dare la fiducia della quale hanno bisogno".

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  • "MANCA LA FIDUCIA NECESSARIA"

    "Dal punto di vista tattico, abbiamo giocato un buon primo tempo sia con che senza palla. In questo momento non abbiamo la fiducia necessaria per fare un grande calcio, ma comunque abbiamo fatto quello sul quale abbiamo lavorato in settimana. I giocatori possono giocare meglio se si sentono più sicuri".

  • "HANNO BISOGNO DI UN FRATELLO O DI UN PADRE"

    "Questi giocato non hanno bisogno di un allenatore, ma di un fratello maggiore o di un padre. Non hanno bisogno di migliorare il loro calcio. Possono giocare meglio e lo faranno una volta che avranno raggiunto un diverso livello di fiducia".


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