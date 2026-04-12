Tottenham in caduta libera, De Zerbi: "Qui non serve un allenatore, ma un fratello maggiore o un padre"

La cura De Zerbi per il momento non ha ancora dato i frutti sperati.
Il Tottenham infatti, nel giorno del debutto del tecnico italiano sulla sua panchina, inanella sul campo del Sunderland la sua sedicesima sconfitta in campionato e vede complicarsi terribilmente la sua situazione in campionato.
Gli Spurs, che in Premier League non vincono dallo scorso 28 dicembre e che da allora hanno messo in cascina appena cinque punti, sono ora terzultimi in classifica, a -2 dal West Ham che sarebbe momentaneamente salvo.
Roberto De Zerbi, dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra ai microfoni della BBC.