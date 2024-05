Torres-Benevento dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Torres cerca la rimonta, il Benevento vuole la semifinale: al Vanni Sanna si gioca il ritorno dei quarti di finale del playoff di Serie C NOW.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Si riparte dalla Sardegna. Torres e Benevento sono pronte al secondo atto della sfida che varrà un posto nella semifinale dei playoff di Serie C NOW.

Si ripartirà dall’1-0 maturato al Vigorito in favore dei giallorossi, che dunque in Sardegna avranno due risultati utili su tre per portare a casa la qualificazione.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.